Bayern will Ferien-​​Rückkehrer kostenlos testen

Bayern will allen Rückkehrern aus dem Urlaub an seinen Flughäfen einen kostenlosen Corona-Test anbieten. Das Land werde Testzentren an den Airports einrichten, damit man sich dort auf das Virus untersuchen lassen könne, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im vorab veröffentlichten Sommerinterview des ZDF. «Wir müssen uns auf diese Urlaubsrückkehrer sehr stark einstellen.»

Die Sommerferien in Bayern beginnen in einer Woche und enden am 7. September. Das Bundesland hat bislang knapp 50.000 Corona-Fälle. Über 2500 Personen sind am Virus verstorben.

(L'essentiel/REUTERS/fss)