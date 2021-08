Mutter starb kurz nach Geburt an Corona

Die 30-jährige Kristen McMullen konnte ihr neugeborenes Mädchen Summer nur für kurze Zeit im Arm halten. Danach musste sie auf die Intensivstation und nur wenige Tage später verstarb sie. Doch was ist genau passiert? McMullen wurde mit Corona in ein Krankenhaus in Melbourne (Florida) eingeliefert. Zu dem Zeitpunkt war sie im achten Monat schwanger. Ihr Zustand verschlechterte sich zunehmend, sie bekam eine Lungenentzündung. Die Ärzte mussten am 27. Juli einen Notkaiserschnitt einleiten. Töchterchen Summer kam eine Woche früher als geplant auf die Welt, wie lokale Medien in Florida berichten.

Der Onkel von Kristen McMullen, James, sagt gegenüber Click-Orlando: «Es war ihr größter Traum, ein Baby und eine Familie zu haben. Keith ist die Liebe ihres Lebens.» Tante Melissa Syverson berichtet: «Kristen konnte Summer für einen kurzen Moment im Arm halten. Es gibt zwei Bilder, auf denen sie ihr Baby hält, danach musste sie auf die Intensivstation.»

Auch das Beatmungsgerät konnte sie nicht retten

Wie die Tante weiter sagt, habe es Komplikationen bei der Atmung gegeben. Die 30-Jährige wurde dann auf der Intensivstation an ein Beatmungsgerät angeschlossen. Jedoch kam die Hilfe zu spät für McMullen. Am 6. August, nur zehn Tage nach der Geburt ihrer Tochter, starb sie. Ob die junge Mutter geimpft war oder nicht, gab die Familie nicht bekannt.

«Wir dachten wirklich, da sie jung und voller Energie war, dass sie durchkommen wird.» Onkel James Syverson: «Sie hat alles für das Baby getan und alles gegeben, leider hat die Krankheit gewonnen. Es ist absolut schrecklich.»

