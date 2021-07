Geimpfte sollen in USA wieder Masken tragen

Angesichts steigender Infektionszahlen hat die US-Gesundheitsbehörde CDC auch Geimpften gegen das Coronavirus wieder das Tragen von Masken in Innenräumen empfohlen. Die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) erklärten am Dienstag, diese Empfehlung gelte für die Landesteile, in denen die Zahl der Neuinfektionen besonders hoch sei.

Die CDC verwies auf neue Informationen über die Fähigkeit der Delta-Variante, sich auch unter Geimpften zu verbreiten und erklärte, in den Schulen sollten Schüler und Schülerinnen, Mitarbeitende und Besuchende in jedem Fall auch dann eine Maske tragen, wenn sie bereits zwei Mal geimpft worden seien.

Zuvor hatten bereits die Städte Los Angeles und St. Louis die Maskenpflicht in Innenräumen wieder eingeführt, weil die Zahl der Corona-Neuinfektionen und Krankenhauseinweisungen stark gestiegen war. Derzeit verzeichnen die USA täglich durchschnittlich mehr als 57.000 neue Corona-Fälle und 24.000 Krankenhauseinweisungen.

Proben zeigen, wie stark Delta-Variante den Körper befällt

Die meisten Neuinfektionen treten in den USA nach wie vor bei ungeimpften Menschen auf. Aber sogenannte Impfdurchbrüche, die in der Regel mildere oder keine Beschwerden verursachen, können bei geimpften Personen auftreten. Bei früheren Varianten des Virus sei in geimpften Menschen nur eine geringe Viruslast festgestellt worden, sodass es als unwahrscheinlich gegolten habe, dass sie das Virus weiter verbreiten, sagte CDC-Direktorin Rochelle Walensky. Aber bei der Delta-Variante sei die Virusmenge in infizierten, geimpften Menschen nicht von der Virusmenge in den Nasen und Rachen von ungeimpften Menschen zu unterscheiden.

Die Daten wurden nach Angaben von Walensky in den letzten Tagen aus 100 Proben gewonnen. Die CDC hat sie nicht veröffentlicht, aber das Ergebnis sei besorgniserregend. Geimpfte Menschen «haben das Potenzial, dieses Virus auf andere zu übertragen», sagte Walensky.

(L'essentiel/DPA/pme)