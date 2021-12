Diese Regeln gelten ab heute in Österreich

Die epidemiologische Lage in Österreich hat sich nach mehreren Verschärfungen, darunter auch einem scharfen Lockdown, in den vergangenen Wochen etwas beruhigt. Rund 2000 Neuinfektionen verzeichnen die Behörden in Österreich zurzeit etwa pro Tag. Doch das Land fürchtet sich vor einer massiven fünften Corona-Welle wegen der Omikron-Variante und zieht darum erneut die Schrauben an.

Bereits seit einigen Tagen herrscht ein verschärftes Regime bei der Einreise nach Österreich. Es gilt die 2G+ Regel – wer einen Booster hatte, kann allerdings auf das negative Testresultat verzichten. Seit dem heutigen Montag, dem 27.12., gelten folgende Regeln:

- Sperrstunde ab 22 Uhr: Bislang durfte man noch bis 23 Uhr im Kaffeehaus, der Bar oder im Restaurant sitzen. Nun ist schon eine Stunde früher Schluss. Auch Hotelbars sind von der Regelung betroffen.

- Private Veranstaltungen drinnen: Für Veranstaltungen im privaten Rahmen gilt eine Obergrenze von 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, welche alle geimpft oder genesen sein müssen.

- Private Treffen draußen: Alle Outdoor-Zusammenkünfte mit mehr als 25 Teilnehmern unterliegen der 2G+ Regel (Geimpft oder genesen UND PCR-getestet)

- Großveranstaltungen in Innenbereichen: Maximal 500 Personen mit 2G-Regel, maximal 1000 Personen mit 2G+ Regel. Maximal 2000 Personen, wenn alle die Booster-Impfung und einen negativen PCR-Test haben.

(L'essentiel/Heute.at)