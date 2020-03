Luxair reduziert Flugangebot drastisch

Am Sonntag werden alle LuxairTours-Passagiere wieder zu Hause sein. Der luxemburgische Reiseveranstalter organisiert seit Montag und bis zum 21. März Sonderflüge, um alle nach Hause zu bringen, da der Schengen-Raum seine Außengrenzen schließt. Die Rückführungen betreffen vor allem Tunesien, Marokko, Ägypten, sowie die spanischen und portugiesischen Inseln. «Alle Pauschalreisekunden werden von unserem lokalen Reiseführer kontaktiert. Fluggäste werden hingegen nur per SMS/E-Mail kontaktiert», schreibt Luxair auf seiner Website.

Die Fluggesellschaft muss ihr Angebot ebenfalls drastisch reduzieren, wobei mehrere Destinationen aufgrund verschiedener Eindämmungsmaßnahmen komplett aus dem Plan genommen wurden. So sind die Flüge nach Italien bis zum 30. April ausgesetzt, mit Ausnahme von Mailand, Rom, Florenz und Venedig, die nur bis zum 3. April vorläufig ausgesetzt sind. Luxair fliegt auch nicht mehr nach Kopenhagen (bis zum 31. März), Prag (bis zum 3. Mai), Tunesien, Marokko, die Türkei und Kap Verde (bis zum 31. März). Die Route nach Griechenland ist bis zum 30. April ausgesetzt, ebenso Malta und Nantes.

Nach Spanien und Portugal gibt es noch einige wenige Flüge. So sind für den 21. April noch einige Flüge nach Malaga und Madeira geplant. Nach Faro, Portugal geht es noch am Mittwoch oder Sonntag. Die letzte Maschine nach Madrid hebt am Mittwoch ab, der letzte Flug nach Palma und der letzte nach Barcelona am Dienstagmorgen. Danach gibt es keine Flüge mehr vom Findel nach Spanien, zumindest bis zum 31. März.

(L'essentiel)