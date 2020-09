Maskenverweigerer müssen Gräber schaufeln

Mindestens acht Indonesier, die keine Masken tragen wollten, müssen nun zur Strafe Gräber für Corona-Opfer ausheben. Das berichtet die Jakarta Post.

«Im Moment gibt es in der Region von Ost-Java nur drei Totengräber», sagte der Lokalpolitiker Suyono den Tribun News, «also kann man ruhig Maskenverweigerer für diese Tätigkeit einsetzen». Mit den Toten müssen die Bestraften aber nicht in Kontakt kommen.

Eight people in Gresik regency in Indonesia's East Java province were ordered by local authorities to dig graves for those who have died of COVID-19 as punishment for not wearing face masks in public. https://t.co/4or6UU3N3W.