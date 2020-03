Flexible Telearbeit für französische Grenzgänger

Wenige Tage nach der Einigung mit Belgien kündigt das Finanzministerium am Donnerstag an, dass auch die Regelung zur Telearbeit für in Frankreich ansässige Grenzgänger gelockert wird.

Im französisch-luxemburgischen Steuerabkommen von 2018 ist grundsätzlich eine maximale Anzahl von 29 Tagen für das Home Office vorgeschrieben. Die Krise wird nun als höhere Gewalt angesehen. Die Folge: Rückwirkend ab Samstag, 14. März 2020, wird die Arbeit aus dem Home Office bei französischen Arbeitnehmern nicht in die Berechnung der 29 Tage gezählt. Diese Ausnahmeregelung gilt bis auf Weiteres, teilte das Finanzministerium am Donnerstagnachmittag mit.

Vor der Coronavirus-Krise überquerten täglich mehr als 100.000 französische Pendler die Grenze zum Großherzogtum.

(L'essentiel)