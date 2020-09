Infizierter Arzt ging arbeiten, steckte Patienten an

Die Staatsanwaltschaft Deggendorf will bis Ende der Woche prüfen, ob Ermittlungen gegen den Mediziner eingeleitet werden. Die Corona-Infektion einer Zehntklässlerin hat den Betrieb in der Realschule in Schöllnach lahmgelegt. Es wird davon ausgegangen, dass sich das Mädchen beim Besuch eben dieses Arztes angesteckt hat.

Nach dem Corona-Ausbruch standen zunächst 275 Menschen unter Quarantäne, fünf Kontaktpersonen des Arztes wurden positiv auf das Virus getestet. Mehrere Kontaktpersonen der infizierten Schülerin sind nun vorzeitig aus der Quarantäne entlassen worden. Alle 145 Tests an der Realschule Schöllnach seien negativ ausgefallen, teilte das Landratsamt Deggendorf mit.

