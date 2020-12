Impfstoff nimmt wichtige Hürde für US-​​Zulassung

Der Corona-Impfstoff von Biontech und Pfizer hat in den USA eine wichtige Hürde für eine Notfallzulassung genommen. Der unabhängige Beratungsausschuss für Impfstoffe der US-Arzneimittelbehörde FDA sprach sich am Donnerstag mit 17 zu vier Stimmen dafür aus. Die nachgewiesenen Vorteile des Mittels überwögen die Risiken bei Patienten ab einem Alter von 16 Jahren. Ein Mitglied des Gremiums enthielt sich. Es wird damit gerechnet, dass die FDA das Mittel auf Basis dieser Empfehlung in den nächsten Tagen genehmigt. Mit der Verteilung und den Impfungen soll unmittelbar danach begonnen werden.

Die FDA hatte bereits in einem am Dienstag veröffentlichten Dokument erklärt, keine Bedenken gegen den Einsatz des Vakzins zu haben. Bei Untersuchungen hätten sich keine neuen Probleme hinsichtlich seiner Sicherheit und Wirksamkeit ergeben.

Biontech und Pfizer hatten am 20. November eine Notfallzulassung für den Impfstoff bei der FDA beantragt. Bei einer Genehmigung der Behörde sei man bereit, innerhalb weniger Stunden die Auslieferung des Vakzins zu starten, hatten die beiden Partner erklärt.

Impfstoff auch in der EU vor Zulassung

Bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA reichten die Unternehmen Anfang vergangener Woche einen Antrag auf eine bedingte Marktzulassung ein. Die EMA will spätestens bis zum 29. Dezember ihre Bewertung abschließen. Nach den Ergebnissen aus der zulassungsrelevanten Studie zeigte der Impfstoff einen Schutz von 95 Prozent vor Covid-19.

Großbritannien hatte vor zwei Tagen mit Massenimpfungen mit dem Impfstoff begonnen, nachdem das Land ihn als weltweit erstes zugelassen hatte. Genehmigungen erteilten auch Bahrain und Kanada.

(L'essentiel/REUTERS/SDA)