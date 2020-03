Hunderte Meter lange Schlange vor Supermarkt

When you didn't prep because prepping is for the paranoid. pic.twitter.com/mO9SaVG5pq — Jameson Lopp (@lopp) March 16, 2020

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus' herrscht auf der ganzen Welt Ausnahmezustand. Zahlreiche Regierungen haben den Notstand ausgerufen und die Grenzen dicht gemacht. Öffentliche und private Veranstaltungen sind verboten, viele Läden wurden geschlossen. In der Bevölkerung breitet sich Panik aus. Es kommt vermehrt zu Hamsterkäufen. Völlig aus dem Ruder gelaufen ist die Situation in Cypress im US-Bundesstaat Kalifornien. Wie ein Video zeigt, bildete sich vor einem Supermarkt eine Hunderte Meter lange Schlange. Die Leute mussten stundenlang anstehen.

Das Video wurde am 13. März aufgenommen. US-Präsident Donald Trump hatte an dem Tag den Notstand ausgerufen. Das Robert Koch-Institut (RKI) stufte am Montag die US-Bundesstaaten Kalifornien, Washington und New York als Coronavirus-Risikogebiete ein. Dort soll es nach Einschätzung der US-Gesundheitsbehörden eine anhaltende Virusübertragung innerhalb der Bevölkerung geben.

(L'essentiel/mon)