Mann packt Walygator-​​Manager an der Kehle

Am Sonntagmorgen soll ein Mann den Direktor des Freizeitparks Walygator in Maizières-lès-Metz (Moselle) angegriffen haben, wie die Zeitung «Républicain Lorrain» berichtet. Am Eingang des Parks habe die TousAntiCovid-App angezeigt, dass der Pass sanitaire des Mannes nicht gültig sei. Der Kunde, etwa 30 Jahre alt, habe daraufhin dem Manager, der dem Sicherheitspersonal zur Seite gesprungen sei, geschildert, dass er seine zweite Impfdosis vor mehr als einer Woche erhalten habe.

Als der Manager sich geweigert habe ihn hereinzulassen, sei der Mann laut geworden und habe den Manager an der Kehle gepackt. Dann habe er ihn« gewaltsam auf den Boden geworfen», wie im «Républicain Lorrain» die Situation beschrieben wird. Der Manager sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht und am Nachmittag wieder entlassen worden. Der Angreifer sei schließlich vom Sicherheitspersonal überwältigt worden.

(L'essentiel)