Moderna wirkt bei Jugendlichen zu 100 Prozent

Die TeenCOVE-Studie von Moderna rekrutierte in den USA mehr als 3700 Teilnehmer im Alter von 12 bis 17 Jahren. Das Ergebnis erfreut die Impfstoffhersteller: Nach zwei Impfdosen wurden keine Fälle von COVID-19 laut der primären Falldefinition beobachtet, was einer Impfstoffwirksamkeit von 100 Prozent entspricht, heißt es in einer Mitteilung.

Nach der ersten Dosis sei eine Impfstoffwirksamkeit von 93 Prozent beobachtet worden. Auch würden keine signifikanten Sicherheitsbedenken identifiziert.

«Wir sind ermutigt, dass mRNA-1273 bei der Prävention von COVID-19 bei Jugendlichen hochwirksam war», sagte Stéphane Bancel, Chief Executive Officer von Moderna. «Wir werden diese Ergebnisse Anfang Juni bei der US-amerikanischen FDA und den Aufsichtsbehörden weltweit einreichen und die Zulassung beantragen. Wir sind weiterhin entschlossen, unseren Teil dazu beizutragen, die COVID-19-Pandemie zu beenden.»

(L'essentiel/Katja Fässler)