Das hinterlassen Covid-​​Tote auf den Intensivstationen

938 Menschen starben zwischen Februar und Juni dieses Jahres an Covid-19 auf den Intensivstationen von Krankenhäusern im italienischen Piacenza. Das Pflegepersonal ist nach dem Tod eines Patienten oder einer Patientin angewiesen, die persönlichen Gegenstände des Verstorbenen an die Angehörigen weiterzugeben. Eine Brille, Schuhe und Kleider, ein Brief, das Handy, Fotos, ein Portemonnaie oder ein Necessaire. Alles wird in Säcke eingepackt und bei der Gesundheitsdirektion abgegeben, damit Verwandte die Gegenstände abholen können.

500 Säcke wurden im Laufe des vergangenen Frühlings gesammelt. Wie «Corriere della Sera» berichtet, seien rund 70 Prozent der emotionalen Wertgegenstände von Angehörigen identifiziert und abgeholt worden. Doch 60 Säcke liegen noch in den Büros der Gesundheitsdirektion von Piacenza, ohne dass jemand die persönlichen Gegenstände reklamiert.

Wer waren Giovanni und Pasqualina?

Nun hat die Behörde einen emotionalen Appell auf Facebook lanciert und Fotos einiger Objekte veröffentlicht. Da finden sich etwa die goldenen Eheringe von Giovanni und Pasqualina. Die Goldringe haben die Namen und dasselbe Datum eingraviert. Der Schmuck war auf einer Intensivstation gefunden worden, das Paar muss zur selben Zeit eingeliefert worden sein.

«Wir haben versucht, alle Personen mit diesen Namen ausfindig zu machen, die während der Corona-Notlage in die Krankenhäusern eingeliefert worden waren. Aber als wir einige Verwandte kontaktierten, konnten wir kein Paar finden, das in jenem Jahr geheiratet hatte», sagt Elisabetta Tinelli von der Rechtsabteilung. Tinelli vermutet, dass es sich vielleicht um einen verstorbenen Patienten oder einer Patientin handeln könnte, der die Ringe seiner Eltern mitbrachte, als er eingeliefert wurde. «Es bleibt ein Rätsel», so die Anwältin.

«Tschüss Mama, pass auf dich auf»

Wer einen schweren Covid-19-Krankheitsverlauf hat und um sein Leben kämpfen muss, hat oftmals keine Zeit, um sich von seiner Familie zu verabschieden. Patienten und Patientinnen müssen oft ins Koma versetzt werden, um intubiert zu werden, ohne dass sie ihre Liebsten umarmen können. Wenn Krankenhausbesuche nicht erlaubt sind, ist eine schriftliche Mitteilung die einzige Möglichkeit, etwas für die besorgten Angehörigen zu hinterlassen.

Unter den herrenlosen Gegenständen hat das Pflegepersonal ein Foto gefunden, auf dem drei Personen zu sehen sind. Dazu ein Brief: «Tschüss Mama, pass auf dich auf, bis bald.» Bis heute ist unklar, ob der Patient oder die Patientin genesen und aus dem Krankenhaus entlassen wurde. «Es wäre so oder so wichtig, einen Verwandten ausfindig zu machen, um ihm oder ihr das Foto zu geben, das sicherlich Symbol für einen sehr bedeutsamen Moment ist», sagt die Juristin des Gesundheitsamtes.

(L'essentiel/Karin Leuthold)