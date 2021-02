Forscher glaubt Corona stammt aus dem Labor

Die Experten der WHO, welche den Ursprungsort der Pandemie in Wuhan untersuchten, glauben nicht an einen Laborunfall. Den Ergebnissen, die das Team vor gut einer Woche präsentierte, widerspricht der deutsche Physiker Roland Wiesendanger. Ihm zufolge sprechen sowohl die Zahl als auch die Qualität der Indizien für einen Laborunfall in Wuhan als Ursache der gegenwärtigen Pandemie.

Dass das Virus aller Wahrscheinlichkeit auf Fledermäuse zurückzuführen ist, darin sind die WHO und Wiesendanger einig. Nur hätten die Tiere, so Wiesendanger, ihren Weg nicht auf natürliche Weise nach Wuhan gefunden. «Im virologischen Institut der Stadt Wuhan gibt es eine der weltweit größten Sammlungen von Fledermauserregern, welche von weit entfernten Höhlen in südchinesischen Provinzen stammen», sagt Wiesendanger gegenüber «Bild». Die Höhlen seien aber fast 2000 Kilometer von Wuhan entfernt.

Kein Zwischenwirtstier ermittelt

Weiter merkt der Physiker an, dass im Gegensatz zu früheren Epidemien wie SARS und MERS, bis heute kein Zwischenwirtstier identifiziert werden konnte, welches die Übertragung von SARS-CoV-2-Erregern von Fledermäusen auf den Menschen ermöglicht haben könnte.

Die Hinweise zum Virus selbst und zahlreiche Veröffentlichungen in Fachzeitschriften, unter anderem in sozialen Medien hätten gezeigt, dass Corona ein Laborunfall war. Zur Motivation, die Studie im vergangenen Jahr durchzuführen, sagt Wiesendanger: «Die wissenschaftliche Neugier hat mich ebenso dazu gebracht wie ein Pflichtgefühl. Als Wissenschaftler muss ich nach dem Ursprung all des Leidens fragen, den das SARS-CoV-2-Virus verursacht hat.»

(L'essentiel/kat)