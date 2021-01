32-​​Jährige wird wegen Corona in Pension geschickt

In die Pension nach «Long Covid» – so ein Fall ereignet sich zurzeit in Österreich. Maarte Preller (32) war im März 2020 am Coronavirus erkrankt und leidet seither an den Langzeitfolgen, wie die «Kronen-Zeitung» berichtet.

Dazu gehören Symptome wie dauerhafte Erschöpfung, Herzrasen, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen sowie Konzentrationsprobleme. Die Masseurin habe täglich mit den Spätfolgen der Krankheit zu kämpfen. Da die Ärzte von psychosomatischen Erscheinungen bei Preller ausgehen, schlug ihr ihre Krankenkasse vor, die Invalidenrente zu beziehen. Denn die Masseurin könne nur noch zwischen drei bis vier Stunden am Tag arbeiten und dies lediglich zur Ausführung von leichten Tätigkeiten. Preller hat nun eine Selbsthilfegruppe für «Long Covid»-Opfer gegründet.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)