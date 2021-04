Russland impft jetzt auch Hunde und Katzen

Der erste Impfstoff gegen das Corona-Virus für Haustiere wurde nun behördlich in Russland registriert. Er trägt den Namen «Carnivac-Cov» und bietet angeblich Hunden, Katzen, aber auch Nerzen laut der Agraraufsichtsbehörde eine sechsmonatige Immunität gegen Covid-19.

Bereits seit Oktober 2020 laufen die klinischen Studien mit Versuchen an Hunden, Katzen, Polarfüchsen, Nerzen, Füchsen. Auch wenn das Risiko einer Ansteckung sehr gering ist, wurde das Virus weltweit bisher an 90 Katzen und 60 Hunden mittels PCR-Test nachgewiesen. Russland wolle so die Verbreitung von Virusmutationen verhindern und konnte bei allen geimpften Tieren entwickelte Antikörper nachweisen.

Eine Notwendigkeit, Haustiere nun weitläufig sofort impfen zu lassen, bestünde aber nicht, da die Risiken einer Covid-19-Ansteckung von Menschen durch Tiere minimal sei, laut einer Vertreterin der Agraraufsichtsbehörde.

(L'essentiel/tine)