Alle Kinderkrippen und Schulen werden desinfiziert

Eine der ersten Maßnahmen, die die Regierung am Donnerstag im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus beschlossen hat, war die Schließung der Kindergärten und Schulen. Bis zum 20. April sind die Einrichtungen geschlossen. Auch wenn die Kinder und Jugendlichen nicht mehr da sind, war ein Großteil des Personals bisher noch am Arbeitsplatz. Aber auch das ändert sich jetzt.

«Wir schicken immer mehr Mitarbeiter nach Hause», sagt Myriam Lommel, Leiterin der Kindertagesstätte Butzen-Spaass in der Gemeinde Steinfort. In den vergangenen Tagen war sie mit Aufräumarbeiten und administrativen Tätigkeiten beschäftigt. «Ich habe mit anderen Erziehern und Krippenleitern im ganzen Land über die Situation gesprochen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, alles zu desinfizieren. Schränke, Spielzeug, alles», so Lommel weiter.

Jetzt gebe es allerdings nicht mehr viel zu tun. «Es kommen kaum noch Kinder. Wir warten jetzt auf Anweisungen der Regierung und bereiten uns wieder auf einen normalen Alltag vor», sagt Lommel.

(fl/L'essentiel)