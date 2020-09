Asselborn befürchtet neue Reisebeschränkungen

Die Neuinfektionen in ganz Europa sind am steigen. Auch Luxemburg bleibt davon nicht verschont und hat mit steigenden Fallzahlen zu kämpfen. Bei der Inzidenz überschritt das Großherzogtum an den vergangenen Tagen mehrmals den vom Robert Koch-Institut festgelegten Grenzwert von 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Damit droht in Deutschland erneut eine Einstufung als Risikogebiet.

In einem RTL-Interview befürchtet auch Außenminister Jean Asselborn (LSAP) erneute Reisebeschränkungen, die aufgrund der neuen Quarantäneregelung der Deutschen einer Grenzschließung gleichkämen. Deutschland und seine Bundesländer hatten sich auf eine fünf Tage dauernde Quarantänepflicht für Einreisende aus Risikogebieten geeinigt, die schließlich durch einen negativen Corona-Test beendet werden kann.

(L'essentiel)