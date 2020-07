4000 Euro Strafe für Luxemburger Gastwirt

Die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus in Luxemburg sind am Samstagabend im ganzen Land größtenteils befolgt worden. Das teilt die Polizei am Sonntag mit. Demnach habe es nur bei einer Kontrolle Grund zur Beanstandung gegeben.

In Luxemburg-Stadt sind nach Angaben der Polizei nach Mitternacht zwei Gäste in einer Bar erwischt worden. Beide hatten beim Eintreffen der Polizei noch ein Getränk vor sich stehen. In der Gaststätte roch es außerdem nach Cannabis. Gegenüber den Beamten gestanden die Gäste Cannabis geraucht zu haben. Gegen die Gäste und den Gastwirt wurden Anzeigen geschrieben.

Ansonsten blieb es im ganzen Land ruhig. Auch im«Dräi Eechelen»-​​Park, der seit Freitag für die Öffentlichkeit gesperrt ist, sind «keine Verstöße gegen das Zugangsverbot festgestellt» worden, wie eine Polizeisprecherin gegenüber L'essentiel sagte.

(mm/L'essentiel)