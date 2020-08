Ist Mallorca bald Risikogebiet?

Die Corona-Fallzahlen sind auf den Balearen laut offiziellen Angaben stark angestiegen: 264 Neuinfektionen an nur einem Tag wurden am Donnerstag gemeldet. Die Ferieninseln haben bereits 111 Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb 14 Tagen. Laut der Mallorca Zeitung betont die balearische Regionalregierung, dass weit mehr als früher getestet werde.

Mirjam Wagner (52) ist gebürtig aus der Schweiz und lebt schon seit 16 Jahren als ausgebildete Osteopathin und Yogalehrerin auf Mallorca. «Es ist schon eine angespannte Lage hier. Aber seit die Grenzen aufgemacht wurden, kommen auch die Touristen, und das Virus wird wieder mehr verbreitet.»

Maskenpflicht mit Ausnahmen

Im öffentlichen Raum gilt in Mallorca Maskenpflicht, für Strände wird auf der Ferieninsel aber eine Ausnahme gemacht. Wie das Mallorca Magazin berichtet, gehen die neuen Fälle auf den Inseln laut der Gesundheitsdirektorin zumeist von Treffen in Räumlichkeiten und unter freiem Himmel aus. Auch viele jüngere Personen seien betroffen.

Laut Wagner besteht die Gefahr, dass sich gerade auch Partytouristen weniger an diese Maßnahmen halten, wenn sie von einem Land mit lockeren Regeln einreisen. «Man hat die Partytouristen zu früh reingelassen», findet sie. Im Juli mussten die Behörden etwa die Bars am Ballermann schließen, weil sie von Feiernden überrannt wurden. «Die Partyhungrigen versuchen aber dennoch, manchmal diese Regeln irgendwie zu umgehen», so Miriam Wagner. «Es gibt aber auch viele Touristen, die die Maßnahmen mit sehr viel Respekt einhalten.»

Angst vor zweitem Lockdown

Wagner spürt auf der balearischen Insel eine große Unsicherheit: «Café-, Restaurant- oder Ladenbetreiber werden durch den sinkenden Tourismus hart getroffen.» Die Mehrheit kommt nur knapp über die Runden, einige müssen sogar ganz schließen. «Wenn Mallorca dann auch noch auf eine Quarantäneliste gesetzt würde, würde das hier sehr kritisch.»

Betroffen wären auf der Insel vor allem ärmere Leute, die mit dem Tourismus Geld verdienen. «Wenn die sich irgendwann nichts mehr leisten können und kaum mehr was zum Leben haben, könnte die Kriminalität ansteigen.»

«Brutale Folgen für mallorquinische Wirtschaft»

Auch Katja Wöhr (53) spürt auf der Insel momentan eine große Besorgnis wegen der Quarantäneregelungen. «Es wäre verheerend, wenn die Balearen auf die Risikoliste gesetzt werden würden», sagt die Teeproduzentin, die seit 18 Jahren auf Mallorca lebt. «Dies würde auch heißen, dass viele Leute wegen der abschreckenden Wirkung ihre Reise ganz abblasen.» Der Tourismus sei dieses Jahr ohnehin schon stark zurückgegangen. «Wenn die wenigen Touristen dieses Jahr auch noch fehlen, hätte das für die mallorquinische Wirtschaft noch brutalere Folgen als ohnehin schon.»

Laut Wöhr haben die großen Hotels im Sommer gar nicht erst aufgemacht, weil sie die Fixkosten nicht mehr tragen könnten. «Man ist zudem sehr verunsichert darüber, wie die spanische Regierung weiter verfahren wird. Auf der Insel herrscht angesichts der aktuellen Lage große Angst vor einem zweiten Lockdown.» Die derzeitigen Maßnahmen findet die 53-Jährige aber «paradox». «Wir müssen auf der Straße eine Maske tragen, jedoch nicht an den Stränden. Die kleinen Buchten auf der mallorquinischen Insel sind überfüllt, und an manchen Stränden sitzen die Menschen wie Sardinen aufeinander.»

(L'essentiel/Claudius Seemann)