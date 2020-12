Corona-​​Mutation in Baden-​​Württemberg entdeckt

In Deutschland ist am Donnerstag erstmals die in Großbritannien entdeckte Mutation des Coronavirus nachgewiesen worden. Wie die Behörden in Baden-Württemberg mitteilen, wurde die Mutation B.1.1.7 bei einer Frau entdeckt, die am Sonntag, dem 20. Dezember, aus Großbritannien nach Deutschland eingereist war, um Angehörige zu besuchen.

Ein bei allen Passagieren vorgenommener Schnelltest fiel bei der Frau positiv aus. Sie sei daraufhin von der Familie mit dem Auto am Flughafen abgeholt worden. Die Frau habe milde Krankheitssymptome und befinde sich in häuslicher Isolation. Drei enge Kontaktpersonen seien ebenfalls in Quarantäne.

Zur Diagnosesicherung erfolgte am Montag ein PCR-Test, der ebenfalls positiv ausgefallen sei, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet. Die Abstrichprobe sei an das zuständige Labor der Berliner Charité gesandt worden. Von dort sei am Donnerstag, 24. Dezember, der Nachweis der Virusvariante B.1.1.7 erfolgt.

(L'essentiel/Karin Leuthold)