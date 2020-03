Mehr Gewalt gegenüber Frauen in der Corona-​​Krise

Die drastischen Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus haben nicht nur medizinische Folgen, sondern auch psychologische. Welche dazu gehören, kann Europa sich im Fall von China ansehen. Denn das Land hat diese Phase bereits weitgehend hinter sich. Während die Zahl der Infektionen immer weiter zurückgeht, steigt eine andere Zahl: Internationale Medien berichten, dass mehr Scheidungen beantragt wurden. Laut der Global Times wurden die Standesämter in Peking regelrecht «gestürmt», sobald sie wieder geöffnet waren.

Hier finden Sie im Notfall Hilfe



Psycho-soziale Beratung für Frauen



Kontakt: 51 72 72 88

51 72 72 41



Frauenhaus



Kontakt: 51 72 72 88

51 72 72 41

Ein zweiter Anstieg gibt Anlass zur Sorge. In China wurden auch deutliche mehr Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet. Zum Teil war die Zahl dreimal so hoch wie sonst. Auch Frauenhäuser und Frauenberatungsstellen in Europa rechnen in den nächsten Wochen mit einer deutlichen Zunahme häuslicher und sexualisierter Gewalt. Das sagte Katharina Göpner vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe (BFF) in Deutschland gegenüber der Taz.

In Luxemburg rückt die Polizei im Durchschnitt zweimal pro Tag wegen häuslicher Gewalt aus. Auf Anfrage bei Pro Familia Luxemburg teilte eine Mitarbeiterin mit, dass das Frauenhaus derzeit voll sei. Die Hotline für Notfälle sei aber rund um die Uhr besetzt.

(L'essentiel)