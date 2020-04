Erster Covid-​​19-​​Patient verlässt CHL-​​Intensivstation

Ein «Daumen nach oben», der viel Hoffnung unter allen verbreitet, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben oder Angst vor der Lungenkrankheit Covid-19 haben: Erstmals konnte ein Corona-Patient in Luxemburg, der schwer erkrankt war, die Intensivstation wieder verlassen. Das meldet das CHL in Luxemburg-Stadt.

Das Foto des Mannes macht eines deutlich: Auch wenn das Coronavirus schwere Krankheitsverläufe hervorrufen kann, erholen sich viele Patienten wieder davon. «Wenn der Patient keine Lebenserhaltung mehr braucht, wird er auf eine normale Station verlegt», erklärt ein Sprecher des hauptstädtischen Krankenhauses gegenüber L'essentiel.

Andere kommen in das Rehabilitationszentrum im Schloss Kolpach. Wird der Zustand der Patienten besser, können sie auch wieder nach Hause zurückkehren. «Dann stehen wir aber in ständigem Kontakt mit dem Patienten», so der CHL-Sprecher.

(th/L'essentiel)