«Wenn wir die Grenzen schließen, ersticken wir»

Die Corona-Pandemie nimmt auch im Luxemburg immer ernstere Ausmaße an. Die Zahl der Infizierten schnellte von 81 Patienten am Montagabend auf 140 am Dienstagmorgen. Am Nachmittag kamen die Chamber-Abgeordneten in einer Sitzung zusammen. Erster Redner war Premierminister Xavier Bettel, der angesichts der Lage erklärte, den nationalen Notstand auszurufen. Dieser verfassungsrechtliche Ausnahmezustand kann bis zu drei Monate andauern.

Der Regierungschef appellierte einmal mehr an den Verstand der Bürger: «Wenn wir nicht zusammen agieren, werden wir schwerwiegende Probleme bekommen. Jeder muss Verantwortung übernehmen. Bleiben Sie zu Hause!» Man solle sich auch nicht im kleinen Kreis treffen, «auch nicht zu dritt, viert oder fünft spazieren gehen», so der Staatschef. Die sozialen Kontakte «müssen auf ein Minimum reduziert werden».

« Die Wirtschaft ist stark genug »

Bettel erklärte, dass der Schutz von Menschenleben vor allen wirtschaftlichen Interessen stünde. Wahrscheinlich rutsche das Land in eine Rezession. Die Wirtschaft und die Staatsfinanzen seien aber stark genug, diese Krise zu überstehen, die Einkommen der Menschen seien gesichert. Firmen und Selbstständigen werde der Staat mit finanziellen Mitteln helfen.

Eine mögliche Grenzschließung Luxemburgs lehnte der Premier entschieden ab: «Wenn die Grenzen schließen, ersticken wir. Daran würde unser System kaputt gehen.» Die Ausnahmen für Pendler müssten dringend aufrecht erhalten werden.

« Die Kurve sieht bei uns genauso aus »

Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte, dass es noch keine Zahlen dazu gebe, wie viele Covid-19-Patienten in Luxemburg bereits geheilt wurden. Auch sie betonte den Ernst der Situation: «In Luxemburg sieht es nicht anders aus, als in anderen Ländern. Die Anstieg der Fallzahlen ist der gleiche, die Kurve sieht genauso aus.» Derzeit würden sechs betroffene Patienten in den Krankenhäusern behandelt. Einer davon sei in einem kritischen Zustand.

Bei der Lieferung von medizinischen Materialien komme es derzeit zu Verzögerungen. Daher würden zunächst Ärzte und Krankenpfleger mit Atemschutzmasken versorgt. Dass auch Angestellte in den Supermärkten damit ausgerüstet werden, «ist derzeit nicht vorgesehen», so Lenert.

(sw/L'essentiel)