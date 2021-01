Reisende erhalten am Findel nun auch Schnelltests

Kurz nachdem man am Luxemburger Flughafen aus der Maschine gestiegen ist, bekommt man nun sein Corona-Testergebnis. Einer der ersten Passagiere, die von dem Schnelltest Gebrauch gemacht haben, ist Moises, der gerade mit seiner Familie von der Algarve ins Großherzogtum zurückgekehrt war. «Das ist natürlich schon sehr praktisch. Man weiß wenig später, ob man sich angesteckt hat oder nicht», sagte der 30-Jährige.

Am Findel wird diese Art der Tests, auch Antigentest genannt, vom Flughafenbetreiber vom Lux-Airport mit Unterstützung des Ministeriums, des nationalen Gesundheitslabors und der Laboratoires réunis angeboten. «Wir versuchen, die Screening-Kapazität am Flughafen zu erhöhen», sagt Tom Goris von Lux-Airport und erklärt, dass seit Ende Mai am Findel mehr als 70.000 PCR-Tests durchgeführt worden sind.

Ergebnis nach drei Stunden

Die Schnelltests sollen diese Kapazität um 60 bis 70 Prozent erhöhen, von 200 pro Stunde auf 300 oder 320. Wenn die Passagiere länger als eine Stunde in der Warteschlange für den PCR-Test stehen mussten, wurden sie bisher eingeladen, später wiederzukommen. Eine Alternative sind nun die Schnelltests in der Abflughalle. Diese sind zwar weniger zuverlässig, haben aber schon am ersten Wochenende positive Fälle aufgedeckt. Ein weiteres Ziel ist es, «die Fahrgäste zu überzeugen, mehr Tests zu machen», da derzeit nur 30 Prozent ihren kostenlosen Test in Anspruch nehmen.

In den Flugzeugen werden die Reisenden über den Service informiert. Bei der Gepäckannahme erhalten sie einen Gutschein für einen Test. «Der Nasenabstrich dauert dann ein bis zwei Minuten. Die Analyse findet an Ort und Stelle statt», sagt Nicolas Van Elsué, der für den Kampf gegen Corona am Flughafen verantwortlich ist. Drei Stunden später erhält der Getestete das Ergebnis. Fällt das positiv aus, folgt ein PCR-Test durch die Santé.

(Nicolas Martin/ L'essentiel)