Einfach Geimpfte sollen kostenlose Tests erhalten

Arbeitnehmer, die bereits einfach geimpft sind, und auf ihre zweite Impfung warten, sollten sich ab 14. Januar kostenlos testen lassen können. Dies geht aus einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums von Montag hervor.

Hintergrund ist die Einführung des Covid-Checks am Arbeitsplatz in Luxemburg. Ab dem 15. Januar müssen Arbeitnehmer ihrem Arbeitgeber eine gültige Impfbescheinigung, ein Genesenen-Zertifikat oder einen negativen Corona-Test vorlegen.

Vizepremier und Verteidigungsminister Francois Bausch will die Testkampagne am Mittwoch mit Steve Thull, dem Generalstabschef der Armee, vorstellen. Die betreffenden Arbeitnehmer erhalten demnach von 14. Januar bis 28. Februar 20 Codes für kostenlose und zertifizierte Tests in fünf Testzentren des Landes. Diese sollen von der luxemburgischen Armee betrieben werden.

(L'essentiel)