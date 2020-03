Belgien beschließt fast dreiwöchige Ausgangssperre

Das Wichtigste in Kürze:

• Das neue Coronavirus breitet sich immer weiter aus. Über 150 Länder sind betroffen.

• Weltweit sind mehr als 167.000 Menschen erkrankt, mehr als 6600 Menschen gestorben. 62.000 Menschen haben die Krankheit ohne bleibende Schäden überstanden.

• In Italien sind über 31.500 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 erfasst worden, mehr als 2500 Menschen sind daran gestorben.

• Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat am 28. Februar das Risiko einer weltweiten Verbreitung des Virus von «hoch» auf «sehr hoch» gesetzt.

• Im Großherzogtum gibt es bislang 140 bestätigte Fälle. Eine Person ist gestorben. Alle Infos dazu finden Sie im Luxemburg-Newsticker.

Newsticker:

Dienstag, 17. März 2020

20.45 Uhr – Ausgangssperre in Belgien verhängt

In Belgien gilt von Mittwochmittag an eine fast dreiwöchige Ausgangssperre. Ausnahmen gebe es nur für unbedingt nötige Dinge, erklärt Regierungschefin Sophie Wilmès nach einer stundenlangen Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates am Dienstagabend in der Hauptstadt Brüssel, wo auch zahlreiche EU-Institutionen ihren Sitz haben.

20.27 Uhr – Zahl der schweren Covid-19-Fälle in Frankreich steigt

In Frankreich ist die Zahl der schwerwiegenden Coronavirus-Infektionen gestiegen. Am Dienstagabend wurden 699 Menschen auf Intensivstationen in Krankenhäusern behandelt, wie Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon mitteilte. Am Wochenende hatte die Zahl noch bei rund 400 Patienten gelegen. Insgesamt seien mehr als 2500 Menschen wegen einer Infektion mit Sars-CoV-2 in einer Klinik in Behandlung, sagte Salomon. Es seien 175 Todesfälle zu verzeichnen, von denen sieben Prozent jünger als 65 Jahre waren.

Insgesamt seien seit Beginn der Coronavirus-Krise in Frankreich 7730 Infektionen registriert worden, sagte Salomon. Über das Wochenende konnten demnach 602 Patienten, die als geheilt galten, Kliniken verlassen. «Wir sind alle potenzielle Träger», betonte Salomon. In Frankreich herrscht im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus seit Dienstagmittag eine Ausgangssperre. Die Kontakte zwischen den Menschen müssten «massiv» eingeschränkt werden, sagte Salomon.

20.01 Uhr – Belgien beschließt Ausgangssperre

In Belgien gilt nach Angaben verschiedener Fernsehsender von Mittwochmittag bis zum 6. April eine Ausgangssperre. Bürger dürften dann wegen des Coronavirus nur noch für unbedingt nötige Dinge aus dem Haus gehen, wie ein Reporter des Nachrichtensender LN24 von der Sitzung des Nationalen Sicherheitsrats berichtete. Der Fernsehsender RTBF berichtete ebenfalls von der bevorstehenden Maßnahme.

19.20 Uhr – Einreisestopp

Die Staats- und Regierungschefs der EU haben einen Einreisestopp beschlossen. Die Bundespolizei ist bereits angewiesen, alle Nicht-EU-Bürger an den Flughäfen Frankfurt und München abzuweisen, berichtet der Spiegel. Ausnahmen gibt es demnach für Drittstaatangehörige mit längerfristigem Aufenthaltsrecht in einem EU-Staat.

18.27 Uhr – 8000 Krankenhausmitarbeiter in Norwegen in Quarantäne

In Norwegen sind tausende Mitarbeiter der Krankenhäuser in Quarantäne. Allein in der Region Südost, die die Hauptstadt Oslo einschließt, können 4000 Angestellte nicht zur Arbeit kommen, weil sie sich mit dem Virus Covid-19 angesteckt haben könnten. Bei 62 Mitarbeitern war das Virus festgestellt worden, teilte die zuständige Gesundheitsverwaltung am Dienstag mit. Nach Recherchen des norwegischen Fernsehsenders TV2 sind landesweit mehr als 8000 der insgesamt rund 120.000 Krankenhausangestellten zurzeit isoliert. In Norwegen waren am Dienstag 1308 Fälle von Covid-19 registriert, drei Menschen starben.

14.00 Uhr – Friedrich Merz positiv getestet

Der Ex-CDU-Fraktionschef Friedrich Merz hat sich mit dem Coronavirus angesteckt, wie der Nachrichtensender NTV berichtet. «Ein am Sonntag bei mir durchgeführter Corona-Test ist positiv. Ich werde bis Ende nächster Woche zu Hause unter Quarantäne stehen», sagte er gegenüber NTV.

Friedrich Merz

13.00 Uhr – Krankenhäuser im Elsass sind überfüllt

Die Intensivstationen im Elsass sind überlastet, besonders die an Deutschland grenzenden Gebiete um die Städte Mülhausen und Colmar. Das berichtet der Nachrichtensender NTV.

Der Präfektin Josiane Chevalier der Präfektur Grand-Est zufolge fehlt es an Betten, Atemschutzmasken, Beatmungsgeräten und medizinischem Personal.

11.20 Uhr – Lufthansa-Luftbrücke für Deutschland?

Lufthansa-Chef Carsten Spohr (53) hat gegenüber der Bild-Zeitung verkündet, dass man in engem Kontakt mit der Bundesregierung stehe, um nicht nur Sonderflüge für gestrandete Passagiere im Ausland zu organisieren, sondern auch die eigene Flotte für Frachtflüge einzusetzen.

Statt Fluggäste in die weite Welt zu fliegen, will die Lufthansa ihre großen Maschinen für Frachtflüge einplanen.

«Lufthansa wird alles dafür tun, um auch die Lieferketten für die Versorgung der deutschen Bevölkerung aus der Luft aufrechtzuerhalten. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Luftbrücke für ganz Deutschland», sagte Spohr in der Bild-Zeitung.

11.10 Uhr – 86 Tote in den USA

Aktuell gibt es in den USA 4482 bestätigte Corona-Fälle, zu denen täglich mehrere Hunderte hinzukommen. Die Zahl der Todesopfer ist derweil auf 86 gestiegen.

10.25 Uhr – Fast 10.000 Infektionen in Spanien

In Spanien explodieren die Corona-Infektionen regelrecht. Den neuesten Zahlen zufolge sind aktuell 9942 Spanier mit dem Virus infiziert. Damit ist Spanien hinter Italien (27.989 Fälle) das Land mit den zweitmeisten Infektionen in Europa.

09.25 Uhr – Reisewarnung in Deutschland

Medienberichten zufolge spricht Deutschland eine weltweite Reisewarnung aus. Die Bundesregierung warnt vor touristischen Reisen und verschärft damit ihre bisherige Linie. Denn bis jetzt hatte das Auswärtige Amt nur von nicht notwendigen Reisen ins Ausland abgeraten.

07.25 Uhr – Nur eine Neuinfektion in Wuhan

Am Ausbruchsort des Coronavirus hat es seit gestern nur einen neuen Corona-Fall gegeben, wie chinesische Behörden mitgeteilt haben. In ganz China kamen lediglich 21 neue Patienten hinzu.

06.25 Uhr – Wuhan stellt Rückkehrer unter Quarantäne

Die chinesische Stadt Wuhan, in der der Ausbruch des Coronavirus Ende Dezember begann, stellt alle Rückkehrer aus Übersee ab Dienstag für 14 Tage zentral unter Quarantäne. Für die Kosten müsse die einreisende Person selbst aufkommen, teilt die städtische Kommission zur Seuchenkontrolle auf ihrer Internetseite mit.

06.15 Uhr – Massenflucht aus Gefängnissen

Häftlinge im brasilianischen Bundesstaat São Paulo haben rebelliert und sind am Montagabend aus verschiedenen Gefängnissen geflohen. Dies geschah, weil den Gefangenen im halboffenen Vollzug wegen des Coronavirus der vorübergehende Freigang untersagt worden war.

Das teilte die Regierung des Bundesstaates in einer Erklärung auf Twitter mit. Das Argument war, dass die mehr als 34.000 Betroffenen bei ihrer Rückkehr mögliche Überträger des Coronavirus für die weiteren Insassen gewesen wären.

«Eine gefährdete Bevölkerungsgruppe, was zu Gesundheitsrisiken für Beamte und Verwalter führen kann», wie es in der Erklärung hieß. Der Freigang sollte auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Darauf reagierten die Häftlinge in Mongaguá, Tremembé, Porto Feliz und Mirandópolis mit den Aufständen.

BREAKING: More than 1,350 inmates escape from prisons in São Paulo after tensions over coronavirus restrictions; several guards being held hostage - EFE pic.twitter.com/cbibJzaXjk — BNO News (@BNONews) March 17, 2020

Medien berichteten von einer Massenflucht mit insgesamt mehr als 1300 Gefangenen. Ein Video in den sozialen Medien etwa zeigte, wie eine Menge Häftlinge in Mongaguá an der Küste São Paulos durch die Strasse rannte.

06.10 Uhr – Griechenland

Griechenland hat im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine obligatorische 14-tägige Quarantäne für alle ins Land einreisenden Menschen angeordnet. Wer sich nach der Einreise nicht in Isolation halte, müsse mit einer Geldstrafe rechnen.

Dies sagte Regierungssprecherin Aristotelia Peloni am Montagabend in Athen. Die Quarantäne-Auflage gelte für alle Einreisenden unabhängig von ihrer Staatsbürgerschaft. Was sie für den Umgang mit neu ins Land gelangenden Flüchtlingen bedeutet, blieb zunächst allerdings unklar.

06.07 Uhr – Venezuela unter Quarantäne

Der venezolanische Präsident Nicolas Maduro hat am Montag eine landesweite Quarantäne angekündigt. «Es ist notwendig, es ist unverzichtbar, es ist die Antwort», sagte Maduro in einer Ansprache im Staatsfernsehen.

«Die Rohöl-Krise, die Krise, fängt gerade erst an.» Das Land hatte am Montag eine Quarantäne in einer Handvoll von Bundesstaaten begonnen, die Maduro zufolge erfolgreich gewesen war. Aber viele in der wirtschaftskrisengeplagten Nation gingen trotzdem zur Arbeit, da sie es sich nicht leisten konnten, nicht zu arbeiten.

06.05 Uhr – Ohio verschiebt Vorwahlen

Der US-Bundesstaat Ohio verschiebt die für den heutigen Dienstag anstehenden Wahlen zur US-Präsidentschaftskandidatur. Der Entscheid sei unter Berufung auf einen Gesundheitsnotstand, der durch die Bedrohung durch das Coronavirus verursacht wurde, gefallen.

Here is the three-page order signed tonight by @OHdeptofhealth Director @DrAmyActon that closes all polling locations in #Ohio due to the risk of #COVID19 faced by both voters and poll workers. #COVID19OhioReady pic.twitter.com/XRd4zJH4so — Governor Mike DeWine (@GovMikeDeWine) March 17, 2020

06.00 Uhr – Österreich fliegt Hunderte aus Marrakesch aus

Am Montagabend hat eine weitere Rückholaktion für rund 300 Personen begonnen. Wie ein Sprecher des österreichischen Außenministeriums der Nachrichtenagentur APA mitteilte, wird die zum Großteil aus Österreichern und einigen EU-Bürgern bestehende Personengruppe mit einem Sonderflieger am Dienstagmorgen in Wien landen.

Zudem werde am Mittwoch eine weitere Austrian-Airlines-Maschine des Außenministeriums aus Marrakesch nach Wien fliegen, hieß es.

Das Außenministerium, das am vergangenen Freitag weltweit Sicherheitsstufe vier ausgerufen hatte, stand mit Fluglinien, Reiseveranstaltern, dem Flughafen Wien-Schwechat, der Wirtschaftskammer und dem Verein für Konsumenteninformation in ständigem Austausch. Am Freitag hatte bereits eine erste Rückholaktion für rund 150 Touristen aus Italien stattgefunden, die von einer Austrian-Airlines-Maschine aus Rom und Venedig zurück in die österreichische Heimat gebracht worden waren.

05.50 Uhr – G7 unterstützen Olympische Spiele

Der japanische Ministerpräsident Shinzo Abe hat bekanntgegeben, dass sich die Gruppe der sieben Staats- und Regierungschefs G7 bereiterklärt habe, «umfassende» Olympischen Spiele zu unterstützen. Offenbar gehen die Meinungen dabei allerdings auseinander.

«Wir tun alles in unserer Macht stehende, um uns für die Spiele vorzubereiten, und wir wollen ein komplettes Ereignis als Beweis dafür liefern, dass die Menschheit das neue Coronavirus besiegen kann», so Abe weiter. Die Staats- und Regierungschefs bekundeten ihre Unterstützung dafür, sagte Abe zu Reportern gegen Mitternacht in Tokio, nachdem sich die Staats- und Regierungschefs der G7 per Videokonferenz abgestimmt hatten.

Auf die konkrete Frage, ob ein G7-Vertreter eine Verschiebung der Spiele angesichts der Coronavirus-Pandemie vorgebracht habe, wich Abe allerdings aus. US-Präsident Donald Trump sei der Auffassung, dass das Schlimmste bis Juli oder August vorbei sein könnte, hieß es.

Sportwettkämpfe sind in Europa zum Erliegen gekommen und behindern die Vorbereitung der Athleten auf die Olympischen Spiele. Der Chef des französischen Olympischen Komitees hatte beispielsweise gesagt, die Pandemie müsse ihren Höhepunkt erreicht haben und bis Ende Mai rückläufig sein, damit die Olympischen Spiele planmäßig stattfinden könnten. Die Olympischen Spiele sind vom 24. Juli bis zum 9. August in Tokio geplant.

04.50 Uhr – China

In China werden für Montag 21 neue Infektionen gemeldet. Am Sonntag waren es 16 Fälle. Damit steigt die Zahl der Erkrankungen auf 80.881. Die Zahl der Todesopfer durch den Ausbruch in China liegt zum Ende des Montags nach offiziellen Angaben bei 3226, 13 mehr als am Vortag. Auf die zentrale Provinz Hubei entfallen dabei 12 Todesfälle, 11 allein auf die Provinzhauptstadt Wuhan.

03.50 Uhr – Serbien

Serbien hat die für den 26. April geplanten Parlaments-, Provinz- und Kommunalwahlen wegen der Coronaviruskrise für unbestimmte Zeit verschoben. Alle Aktivitäten im Zusammenhang mit den Wahlen würde ausgesetzt, bis der wegen der Pandemie erklärte Notstand wieder aufgehoben sei, teilte die zentrale Wahlbehörde am Montagabend in Belgrad mit.

Montag, 16. März 2020

20.50 Uhr – EU-Außengrenzen werden geschlossen

Im Kampf gegen die Coronakrise sollen die EU-Außengrenzen ab Dienstagmittag geschlossen werden. Das teilte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Abend in einer TV-Ansprache mit. Es handle sich um eine gemeinsame Entscheidung, die am Montagmorgen von den Europäern getroffen wurde, sagte er. Konkret würden alle Reisen zwischen außereuropäischen Ländern und EU-Ländern für 30 Tage ausgesetzt. Die Franzosen, die sich derzeit im Ausland befinden und zurückkehren wollen, könnten natürlich in ihr Land zurückkehren.

Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte am Nachmittag einen solchen Vorschlag unterbreitet und weitreichende Einreisebeschränkungen in die Europäische Union für zunächst 30 Tage vorgeschlagen. An diesem Dienstag soll der weitgehende Einreisestopp von den 27 Staats- und Regierungschefs bei einer Videokonferenz beschlossen werden.

17.42 Uhr – Dringender Appell der WHO

Im Kampf gegen das Coronavirus müssen die Staaten nach Überzeugung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die Zahl der Tests deutlich erhöhen. «Wir haben eine einfache Botschaft: Testen, testen, testen», sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Montag in Genf. «Man kann ein Feuer nicht mit verbundenen Augen bekämpfen.»

Es sei gut, dass in vielen Ländern inzwischen viel mehr Massnahmen ergriffen worden seien, die soziale Distanz der Menschen untereinander zu erhöhen, sagte der WHO-Chef weiter. Um die Verbreitung des Coronavirus wirksam einzudämmen, sei es aber nötig, auch viel mehr zu testen und anschliessend Infizierte und Kontaktpersonen wirksam zu isolieren. Erkrankte seien nach Abklingen der Symptome noch rund zwei Wochen infektiös.

Die WHO habe deshalb in letzter Zeit insgesamt 1,5 Millionen Tests an 120 Länder geschickt. Es sei auch wichtig, dass alle Betreuungspersonen gerade in häuslicher Umgebung die Vorsichtsmassnahmen strikt beachteten. Dazu gehöre Händewaschen. Der WHO-Chef zeigte sich besorgt, was passieren könne, wenn weniger entwickelte Länder von der Pandemie mit voller Wucht erfasst würden.

16.45 – 30-tägiges Einreiseverbot in die EU

Ein 30-tägiges Einreiseverbot für die EU hat Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vorgeschlagen. Damit könne die Verbreitung des Coronavirus am besten begrenzt werden, sagte von der Leyen am Montag in Brüssel.

16.05 – Spielplätze schließen

Deutschland will im Kampf gegen das Coronavirus auch die Spielplätze schließen.

16 Uhr – Deutschland verbietet Gottesdienste

Bund und Länder verbieten bis auf weiteres Gottesdienste, Treffen in Vereinen und Busreisen.

15.30 – Deutschland könnte Läden schließen

Die Bundesregierung schlägt den Ländern im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus die Schließung einer Vielzahl von Geschäften vor. Supermärkte sollen aber geöffnet bleiben.

14.00 Uhr – Über 6200 Fälle in Deutschland

Die aktuellsten Zahlen aus Deutschland belegen, dass mittlerweile 6236 Menschen mit dem Coronavirus infiziert sind. 46 Personen davon sind mittlerweile geheilt, 14 Menschen sind an den Folgen des Virus gestorben.

13.00 Uhr – Griechenland

Griechenland verhängt eine zweiwöchige Quarantäne für Menschen, die aus dem Ausland einreisen. Einzelhandelsgeschäfte sollen ab Mittwoch geschlossen bleiben. Supermärkte, Apotheken und Essenlieferdienste seien davon ausgenommen, sagte ein Regierungssprecher in Athen.

12.50 Uhr – Terrormiliz IS warnt

Die Sorge vor einer Ausbreitung des Coronavirus hat nun auch die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) erfasst. In der jüngsten Ausgabe ihrer Wochenschrift «Al-Naba» geben die Extremisten auf der letzten Seite Tipps, wie Anhänger sich vor dem Virus Sars-CoV-2 schützen können. «Wascht die Hände» und «bedeckt den Mund beim Gähnen und Niesen», heißt in einer Übersicht, die mit lilafarbenen Viren illustriert ist.

Auch von Reisen in vom Coronavirus betroffene Länder rät die IS-Miliz, die sonst zu Anschlägen in Europa und den USA aufruft, ab: «Gesunde Menschen sollten das Land der Epidemie nicht betreten, und Infizierte sollten es nicht verlassen.» Europa, das von dem Virus sehr stark betroffen ist, wird dabei allerdings nicht wörtlich genannt.

Laut dem US-Magazin «Homeland Security Today» hatte die IS-Miliz schon seit Januar über das neuartige Coronavirus berichtet und den Ausbruch gefeiert. «Ein neues Virus verbreitet Tod und Terror in China», schrieb «Al-Naba» demnach vor einigen Wochen. In China sei «Panik» ausgebrochen. Die Extremisten hatten zuvor etwa auch Naturkatastrophen aufgegriffen als vermeintlichen Beweis dafür, dass Gott ihren Kampf unterstütze.

12.40 Uhr – China

Schrumpfende Industrie, einbrechende Detailhandelsumsätze, steigende Arbeitslosigkeit: Die Folgen der Coronavirus-Epidemie hinterlassen deutliche Bremsspuren in der chinesischen Konjunktur. Die Industrie stellte im Januar und Februar 13,5 Prozent weniger her als ein Jahr zuvor, wie die am Montag veröffentlichten Zahlen des Statistikamtes zeigten. Das war der schwächste Wert seit Januar 1990, als die Aufzeichnungen begannen.

Die Investitionen brachen in den ersten beiden Monaten um 24,5 Prozent ein. Der Detailhandel meldete einen Umsatzeinbruch von 20,5 Prozent, da die Konsumenten überfüllte Orte wie Einkaufszentren mieden. Die Arbeitslosenquote Chinas kletterte im Februar auf 6,2 Prozent von 5,2 Prozent im Dezember und erreichte damit den höchsten Stand seit der Veröffentlichung offizieller Aufzeichnungen.

«Nach den Daten zu urteilen, ist der Schock für Chinas Konjunktur durch die Coronavirus-Epidemie größer als der durch die globale Finanzkrise», sagte Chefvolkswirt Zhang Yi vom Finanzhaus Zhonghai Shengrong Capital Management. «Sie deuten darauf hin, dass die Wirtschaft im ersten Quartal mit hoher Wahrscheinlichkeit sinken wird.» Viele Analysten erwarten, dass es noch Monate dauern könnte, bis sich die Wirtschaft wieder normalisiert.

12.30 Uhr – Iran

Erneut ist die Zahl der Coronavirus-Opfer im Iran drastisch gestiegen. Innerhalb von nur 24 Stunden habe sich die Zahl der Toten von 724 auf 853 erhöht, sagte der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Kianush Dschahanpur, am Montag in Teheran. Die Zahl der offiziell erfassten Ansteckungen mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 stieg im gleichen Zeitraum auf 14.991.

Die meisten Infektionen gab es erneut in der Hauptstadt Teheran mit über 3700. Gleichzeitig seien fast 5000 infizierte Patienten geheilt aus den Krankenhäusern entlassen worden, sagte der Sprecher im Staatsfernsehen.

11.50 Uhr – Südkorea

In Südkorea ist im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie eine Kirchengemeinde als neuer Infektionsherd ausgemacht worden. Mit inzwischen 46 Fällen sei nun ein Drittel der Gläubigen der Grace River Church in Seongnam positiv auf den neuartigen Erreger getestet worden, teilten die Behörden der Stadt südlich von Seoul am Montag mit. Betroffen sind demnach auch der Pfarrer und dessen Frau. Die Kirche hatte entgegen mehrmaliger Aufforderung der Regierung weiterhin Gottesdienste abgehalten. Erst am Sonntag wurde sie geschlossen.

Seit Anfang März gehen die Zahlen der Neuinfektionen in Südkorea deutlich zurück, am Montag wurden lediglich 74 neue Fälle gemeldet. Die Behörden hoffen deshalb, die Pandemie unter Kontrolle zu haben. Anders als in anderen Ländern werden in Südkorea massenhaft mögliche Kontaktpersonen auf das Coronavirus getestet. Bis zum Sonntag wurden seit Ausbruch mehr als 250.000 Tests vorgenommen.

11.40 Uhr – H&M schließt Läden

Nach einem Umsatzplus im ersten Quartal rüstet sich die schwedische Modekette H&M für die Corona-Krise und schließt in etlichen Ländern ihre Geschäfte. Während der Konzernumbau auf vollen Touren laufe, würden jetzt alle Aktivitäten mit Blick auf Kosten und Risiken auf den Prüfstand gestellt, um die mit dem Virus verbundenen negativen Auswirkungen so weit wie möglich abzumildern, kündigte der weltweit zweitgrößte Modehändler hinter der spanischen Inditex am Montag an.

Um die Verbreitung des Coronavirus einzuschränken, hatten am Wochenende bereits die Sportartikelhersteller Nike, Lululemon Athletica und Under Armour Ladenschließungen in den USA und anderen Ländern angekündigt. Die Modekette GAP reduziert Öffnungszeiten in den USA und Kanada und schließt über 100 Filialen. Urban Outfitters mit den Marken Anthropologie und Free People gab bekannt, dass die Geschäfte weltweit bis mindestens 28. März geschlossen blieben.

H&M kündigte vorübergehende Schließungen der Geschäfte in Polen, Spanien, der Tschechischen Republik, Bulgarien, Belgien, Frankreich, Österreich, Luxemburg, Bosnien-Herzegowina, Slowenien und Kasachstan sowie einiger Filialen in Griechenland an. Vergangene Woche hatte H&M bereits in Italien den Geschäftsbetrieb eingestellt, in China derweil aber wieder hochgefahren.

11.30 Uhr – Deutschland

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts gibt es in Deutschland mittlerweile 4838 laborbestätigte Fälle einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Das seien 1043 mehr als noch am Sonntag registriert, sagt RKI-Vize-Präsident Lars Schaade in Berlin. Bislang seien zwölf Menschen in Deutschland an dem Virus gestorben. Die Zahl der neu Infizierten steige nach wie vor «relativ rasch» an, sagt Schaade. Es gehe jetzt darum, die eingeleiteten Massnahmen schnell umzusetzen.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums stellte außerdem klar, dass Deutschland die Grenzen nicht geschlossen habe, sondern lediglich die Kontrollen verstärke. EU-Bürger müssten allerdings mit Beschränkungen bei der Einreise rechnen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums ergänzte, der Warenverkehr verlaufe ungehindert. Es könne aber zu Zeitverzögerungen kommen. Das Auswärtige Amt geht davon aus, dass Tausende Deutsche im Ausland zurück in ihre Heimat wollten. Von Reisen ins Ausland rate das Ministerium ausdrücklich ab.

Baden-Württemberg wird in den kommenden Tagen den Flugverkehr an den Flughäfen des Landes einstellen. «Der Flugverkehr in Baden-Württemberg soll eingestellt werden, das ist eine Frage von Tagen», sagte der Sprecher der Landesregierung, Rudi Hoogvliet, am Montag. Das betreffe den Personen-Flugverkehr. Für Frachtflüge werde entsprechend der Regeln für Warentransporte an der Landesgrenze zu Frankreich eine Ausnahme geprüft. Passagiere, die jetzt noch im Ausland sind, sollen noch nach Hause zurückfliegen können.

10.45 Uhr – Katastrophenfall in Bayern

In süddeutschen Bundesland Bayern gilt wegen der Coronavirus-Krise ab sofort der Katastrophenfall. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) am Montag in München mit.

Restaurants und Kantinen werden nur noch von 6 bis 15 Uhr geöffnet sein. Auch Sport- und Spielplätze sind ab Dienstag gesperrt.

Zum Schutz der bayerischen Wirtschaft vor den Folgen der Coronakrise stellt der Freistaat Bayern bis zu zehn Milliarden Euro Sondervermögen bereit. «Wir lassen niemanden allein», sagte Söder.

10.18 Uhr – Starker Anstieg in den USA

Die Anzahl der bestätigten Corona-Fälle ist in den USA stark angestiegen. Am Montagmorgen stieg die Gesamtzahl auf 3602 erfasste Infektionsfälle, also 843 mehr als noch am Wochenende. Außerdem sollen mittlerweile 66 Menschen an der Virus-Infektion gestorben sein.

9.18 Uhr – Türkei meldet 18 neue Fälle

In der Türkei haben sich die bestätigten Coronavirus-Fälle verdreifacht. Man habe 18 Menschen positiv auf Sars-CoV-2 getestet, teilte der Gesundheitsminister Fahrettin Koca in der Nacht zu Montag mit. Bislang hatte die Türkei sechs Erkrankungen gemeldet.

Zwei der neuen Fälle stünden in Verbindung mit dem ersten gemeldeten Patienten von vergangenem Mittwoch. Sieben seien von Europareisen zurückgekehrt, drei aus den USA.

Die Türkei verschärfte ihre Maßnahmen aus Sorge wegen der Ausbreitung des Virus. Auch Flüge aus Deutschland und acht weiteren europäischen Ländern werden nun gestoppt, nachdem die Flüge in die betreffenden Länder zuvor bis zum 17. April ausgesetzt worden waren. Zudem schließen auf Anordnung des Innenministeriums alle Bars und Clubs in der Türkei. Auch Schulen und Universitäten sind dicht.

6.18 Uhr – Nachweis für Grenzgänger

Ein Formular soll es Grenzgängern aus Deutschland ermöglichen, die Grenze zwischen Luxemburg und Deutschland ohne Schwierigkeiten passieren zu können. Das teilt das Luxemburger Außenministerium am Montagmorgen mit. Das Formular soll beim Grenzübertritt vorgezeigt werden. Auf dem Formular sind sowohl Informationen zum Arbeitgeber als auch zum Arbeitnehmer selbst zu vermerken. Das Formular kann hier heruntergeladen werden.

5.48 Uhr – Grenze zu Rheinland Pfalz

Auch die Luxemburger Grenze zu Rheinland-Pfalz ist ab 8 Uhr weitgehend geschlossen. Das meldet der SWR. Demnach seien von der Regelung nur Berufspendler und der Warenverkehr ausgenommen.

5.45 Uhr – Frankreich bereitet Ausgangssperre vor

Nach Italien und Spanien bereitet Insidern zufolge auch Frankreich wegen der Coronavirus-Pandemie eine landesweite Ausgangssperre vor. Die Einwohner würden demnach angewiesen, zu Hause zu bleiben. Davon abweichen dürfe man nur in Notfällen, für Lebensmitteleinkäufe oder wenn man zur Apotheke, ins Krankenhaus oder zur Arbeit müsse, sagen mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Maßnahme könnte ab Dienstagmitternacht gelten.

5.35 Uhr –Lateinamerikanische Länder schließen Grenzen

Auch in Lateinamerika haben einige Länder in der Coronavirus-Krise drastische Maßnahmen ergriffen. Die Präsidenten Argentiniens, Perus, Panamas und von Honduras verkündeten in jeweils eigenen Ansprachen an ihre Nationen am Sonntagabend (Ortszeit) die Schließung ihrer Grenzen.

Mehrere Staaten riefen zudem inzwischen den Notstand aus. Die Gouverneurin des spanischsprachigen US-Außengebiets Puerto Rico, Wanda Vázquez, verhängte eine inselweite Ausgangssperre jede Nacht bis zum 30. März. In Ecuador dürfen die Menschen nach den Worten von Präsident Lenín Moreno ab Montag nur noch zu bestimmten Zwecken ihre Häuser verlassen.

Kolumbien hatte bereits am Samstag seine Grenze zu Venezuela geschlossen. Der dortige Machthaber Nicolás Maduro ordnete am Sonntag zudem eine Quarantäne in sieben Bundesstaaten Venezuelas an, darunter in der Hauptstadt Caracas. Als erstes Land der Region hatte das mittelamerikanische El Salvador bereits am Donnerstag seine Grenzen geschlossen. Mehrere Länder der Region hatten die Einreise aus dem besonders betroffenen Europa und einigen Staaten Asiens verboten.

5.30 Uhr –Weißes Haus misst Temperatur

Ab Montag werden die Sicherheitsmaßnahmen im Weißen Haus verschärft. Bei jedem, der die Regierungszentrale in Washington betritt, werde die Temperatur gemessen, erklärt ein Sprecher des Weißen Hauses.

5.25 Uhr –New York

Aus Sorge vor einer weiteren Verbreitung des Coronavirus bleiben von Montag an auch in der Millionenmetropole New York die öffentlichen Schulen geschlossen. «Ich bin sehr, sehr besorgt, dass wir eine rapide Ausbreitung dieser Krankheit sehen werden, und es ist Zeit, drastischere Maßnahmen zu ergreifen.»

Dies sagte Bürgermeister Bill de Blasio am Sonntag bei einer Pressekonferenz. «Es ist eine Entscheidung, die ich ohne Freude und mit viel Schmerz getroffen habe.» Die Schulen sollen frühestens am 20. April wieder eröffnen, hieß es.

Zuvor hatten im Großraum New York schon vereinzelt Schulen geschlossen, landesweit haben auch schon in einigen ganzen Bundesstaaten wie Ohio die Schulen zu. Die Millionenmetropole New York aber hat mit rund 1,1 Millionen Kindern und Jugendlichen das mit Abstand größte öffentliche Schulsystem des Landes. Zudem gelten rund 114.000 Schüler als obdachlos, sie und auch viele andere bekommen häufig all ihre Mahlzeiten und medizinische Betreuung von der Schule. Dafür und beispielsweise für die Kinder von Eltern mit für die Stadt «essenziellen Jobs» wie Krankenpflegern und Ärzten solle ein Notfallplan organisiert werden.

New Yorker Bürgermeister de Blasio lässt ab Dienstag zudem Geschäfte, Restaurants, Theater und Kinos schließen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Restaurants, Bars oder Cafés könnten weiterhin Lieferservice oder Take-Away anbieten, so der Bürgermeister am Sonntag weiter. Mehr als 50.000 Restaurants in New York sind davon betroffen. Nach Angaben der National Restaurant Association erwirtschaften diese einen Jahresumsatz von mehr als 51 Milliarden Dollar und beschäftigen mehr als 800.000 Mitarbeiter.

5.15 Uhr –Chinas Industrie schrumpft

Infolge des Ausbruchs des Coronavirus schrumpft die chinesische Industrie mit dem schnellsten Tempo seit 30 Jahren. Die Industrieproduktion in China ging den offiziellen Angaben vom Montag zufolge mit 13,5 Prozent im Zeitraum Januar-Februar deutlich stärker zurück als im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Sie zeigte damit den stärksten Rückgang seit Beginn der Aufzeichnungen der Nachrichtenagentur Reuters im Jahr 1990. Die durchschnittliche Prognose von Analysten lag bei einem Anstieg von 1,5 Prozent.

Die Anlageinvestitionen gingen im Vergleich zum Vorjahr um 24,5 Prozent zurück und blieben damit hinter den Erwartungen der Ökonomen von 2,8 Prozent. Chinesische Regierungsvertreter gehen davon aus, dass der Höhepunkt der Epidemie vorbei sei, aber Analysten warnen, dass es noch Monate dauert, bevor sich die Wirtschaft wieder normalisiere. Die weltweite Ausbreitung des Virus schürt die Angst vor einer globalen Rezession, welche die Nachfrage nach chinesischen Waren treffen wird.

5.10 Uhr – Tui unterbricht Betrieb

Der Touristikkonzern Tui setzt den größten Teil aller Reiseaktivitäten bis auf weiteres aus. Nach Angeben des Konzerns sind davon Pauschalreisen, Kreuzfahrten und Hotelbetrieb betroffen. Dies solle einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen der Regierungen leisten, die Auswirkungen der Verbreitung des COVID-19 abzuschwächen, so der Konzern in einer Mitteilung am späten Sonntag Abend.

Angesichts der Situation habe der Vorstand beschlossen, die am 11. Februar 2020 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückzuziehen. Darüber hinaus sehe die Unternehmensführung unter den gegenwärtigen Umständen auch davon ab, eine neue Prognose für das Geschäftsjahr 2020 abzugeben, hieß es in der Mitteilung. «Wir ergreifen einschneidende Kostenmaßnahmen, um die Auswirkungen auf unser Ergebnis abzumildern. Darüber hinaus haben wir beschlossen, Staatsgarantien zur Unterstützung des Unternehmens zu beantragen, bis der normale Geschäftsbetrieb wieder aufgenommen werden kann», erklärt der Reisekonzern.

5.00 Uhr – Afrika verschärft Maßnahmen

Mehrere afrikanische Regierungen haben ihre Landesgrenzen geschlossen. Zudem streichen sie Flüge und erlassen strenge Einreise- und Quarantäneauflagen, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus einzudämmen.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa hat den nationalen Notstand ausgerufen und warnte am Sonntag, dass der Ausbruch «potenziell dauerhafte» Auswirkungen auf die am weitesten entwickelte Wirtschaft des Kontinents haben könnte, die sich bereits in einer Rezession befände. «Jedem Ausländer, der in den letzten 20 Tagen Länder mit hohem Risiko besucht hat, wird ein Visum verweigert», sagte er.

Südafrikaner, die betroffenen Länder besuchten, würden bei der Rückkehr in ihre Heimat unter Quarantäne gestellt und Versammlungen von mehr als 100 Menschen verboten, sagte Ramaphosa weiter.

Der südafrikanische Präsident Cyril Ramaphosa.

Der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta sagte unterdessen, seine Regierung setze Reisen aus jedem Land mit gemeldeten COVID-19-Fällen aus. «Nur kenianische Staatsbürger und Ausländer mit gültigen Aufenthaltsgenehmigungen dürfen einreisen, sofern sie in Selbstquarantäne gehen», führte er in einer Fernsehansprache am Sonntag aus. Das Verbot werde innerhalb von 48 Stunden in Kraft treten und mindestens 30 Tage in Kraft bleiben. Schulen sollten sofort schließen und Universitäten bis Ende der Woche, fügte er hinzu. Die Bürger würden ermutigt, bargeldlose Transaktionen zu tätigen, um das Risiko des Umgangs mit kontaminiertem Geld zu verringern.

In Westafrika werde Ghana ab Dienstag jedem, der in den letzten 14 Tagen in einem Land mit mehr als 200 Coronavirus-Fällen war, die Einreise verbieten, es sei denn, es handelt sich um einen Reisenden mit offiziellen Wohnsitz oder um einen ghanaischen Staatsangehörigen. Ghana hat bisher sechs Fälle der Viruserkrankung registriert. Präsident Nana Akufo-Addo erklärt, dass Universitäten und Schulen ab Montag bis auf weiteres geschlossen seien. Öffentliche Versammlungen würden für vier Wochen verboten, sagte er, obwohl private Bestattungen für Gruppen von weniger als 25 Personen erlaubt seien.

Im südlichen Afrika ordnete Namibia die Schließung von Schulen für einen Monat an, nachdem die ersten beiden Fälle am Samstag bestätigt worden waren. Dschibuti, das bisher keinen bestätigten Fall von COVID-19 hat, werde Regierungsangaben zufolge alle internationalen Flüge aussetzen. Tansania, das ebenfalls noch keine Fälle verzeichnet, sagte Flüge nach Indien ab und setzte Schulmeisterschaften aus. Das Virus hat bisher in mindestens 26 Ländern des Kontinents Fuß gefasst.

4.40 Uhr – Niederlande

Im Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus hat die niederländische Regierung an Sonntag die Schliessung aller Schulen, Bars, Restaurants, Sexclubs und Cannabis-Cafés angeordnet.

Alle Restaurants und Bars mussten laut dem niederländischen Gesundheitsminister Bruno Bruins am Sonntag um 18 Uhr schliessen. Vor den sogenannten Coffee Shops, in denen Cannabis verkauft wird, bildeten sich kurz nach der Ankündigung lange Schlangen.

In den Niederlanden bleiben von Montag an für drei Wochen auch die Schulen und Kindertagesstätten geschlossen, wie Bildungsminister Arie Slob abkündigte. Ausnahmeregelungen gelten für Kinder von Eltern mit «lebenswichtigen Berufen». Viele Schulen hätten bereits Maßnahmen ergriffen, um Fernunterricht per Internet einzuführen, teilte der öffentlich-rechtliche Sender NOS mit.

In den Niederlanden war der Druck auf die Behörden zuletzt gewachsen, nachdem das benachbarte Belgien Maßnahmen wie Schul- und Restaurantschließungen bereits am Donnerstag angeordnet hatte. Die offizielle Zahl der Todesfälle in den Niederlanden durch die Lungenkrankheit Covid-19 liegt bei 20. Bislang wurden 1135 Infektionen registriert.

4.20 Uhr – China fürchtet sich vor «Importen»

Die Zahl der neuen Coronavirus-Infektionen bleibt in China laut offizieller Zahlen auf niedrigem Niveau. Jedoch steigt die Sorge vor Erkrankten, die aus dem Ausland einreisen.

Wie die Pekinger Gesundheitskommission am Montag mitteilte, gab es landesweit 14 weitere Todesfälle und 16 neue Infektionen mit der Lungenkrankheit Covid-19. Dabei handelte es sich in zwölf Fällen um Personen, die nach ihrer Einreise nach China diagnostiziert und somit in der offiziellen Statistik als «importierte Fälle» geführt werden.

Die Hauptstadt Peking verschärfte ihre Quarantänemaßnahmen für Reisende aus anderen Staaten. Seit Montag müssen alle Passagiere, die aus dem Ausland am internationalen Flughafen ankommen, für zwei Wochen zur Beobachtung in Quarantänezentren. Zuvor war auch eine Quarantäne in Hotels oder Zuhause möglich.

3.48 Uhr – Trump warnt vor Panikkäufen

US-Präsident Donald Trump hat die Amerikaner aufgerufen, Panikkäufe wegen der Ausbreitung des Coronavirus zu stoppen. Dies sagte Trump am Sonntagabend bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach einer Telefonkonferenz mit Chefs großer Handelsketten.

Er betonte an die Adresse der US-Bürger: «Sie müssen nicht so viel kaufen. Nur keine Hektik, entspannen Sie sich einfach.» Seine Gesprächspartner hätten ihm zugesagt, die Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Sie würden ihre Läden während der Krise offenhalten.

Trump

Trump sagte, die Menschen kauften derzeit «drei bis fünf Mal so viel, wie sie normalerweise einkaufen würden». Als Reaktion darauf würden Supermärkte ihre Lager deswegen in einem Ausmass auffüllen, das jenes für das Weihnachtsgeschäft übersteigen werde. Trump betonte: «Es gibt für niemandem im Land die Notwendigkeit, Grundnahrungsmittel zu horten.» Seine Gesprächspartner hätten ihn gebeten, den Amerikanern auszurichten, dass sie «bitte ein bisschen weniger kaufen» sollten.

In den USA gibt es - wie auch in anderen von dem Virus betroffenen Ländern - einen Run auf Toilettenpapier, Desinfektionsmittel, haltbare Lebensmittel wie Nudeln, Reis, Konservendosen sowie Wasser. Vor manchen Supermärkten bildeten sich in den vergangenen Tagen lange Schlangen. Einige Läden begrenzen den Verkauf von Waren, die wegen der Ausbreitung des Coronavirus besonders gefragt sind, auf eine bestimmte Stückzahlen.

Sonntag, 15. März 2020

21.20 Uhr – Leitzins

Die US-Notenbank Federal Reserve senkt die Leitzinsen wegen der Folgen des Coronavirus überraschend zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen. Die neue Spanne liegt bei null bis 0,25 Prozent - einen Prozentpunkt niedriger als bisher, wie die Notenbank am Sonntagabend mitteilte. Sie will die US-Wirtschaft damit vor den Folgen der Pandemie schützen. «Die Auswirkungen des Coronavirus werden die wirtschaftliche Aktivität kurzfristig belasten und ein Risiko für die konjunkturelle Entwicklung bedeuten», begründete die Fed den Schritt. Die neue Spanne werde so lange auf diesem Niveau bleiben, bis die Wirtschaft die jüngsten Entwicklungen überstanden habe und wieder auf Kurs sei, ihre Ziele für Beschäftigung und Preisstabilität zu erreichen.

Zuletzt hatte die Fed die Leitzinsen am 3. März um einen halben Prozentpunkt gesenkt. Es war die erste Zinssenkung seit der Finanzkrise 2008 außerhalb eines regulären Treffens ihrer Mitglieder. Die nächste Sitzung steht am Dienstag und Mittwoch an.

20.50 Uhr – Serbien

Auch Serbien ruft wegen der Coronavirus-Krise den Notstand aus. Die Maßnahme gelte ab sofort, teilt Präsident Aleksandar Vucic mit. Bislang gibt es in dem Land 46 Coronavirus-Infektionen.

20.30 Uhr – Saarland macht Grenze zu Luxemburg zu

Das Saarland schließt wegen der Corona-Pandemie ab Montagmorgen die Grenzen zu seinen Nachbarländern Frankreich und Luxemburg. Ausnahmen werde es für Pendler geben, kündigte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Sonntagabend in Saarbrücken an. So solle etwa die medizinische Versorgung in Kliniken oder die Produktion etwa von Lebensmittelbetrieben aufrecht erhalten werden.

Der Beschluss, der ab Montagmorgen 8 Uhr gilt, sei allen nicht leicht gefallen und abgestimmt mit den Partnern in Frankreich und Luxemburg, sagte Hans. Sie bedeute keinen Rückzug ins Nationale. Es ist eine Maßnahme, die der Eindämmung der weltweiten Corona-Pandemie diene. Mit Stand Sonntagabend gab es Hans zufolge rund 80 Menschen im Saarland, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Einige Patienten seien in einem kritischen Zustand.

Zuvor hatte auch Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) verschärfte Kontrollen und Einreiseverbote an den Grenzen zur Schweiz, zu Frankreich, Österreich, Dänemark und auch Luxemburg angekündigt. «Für Reisende ohne triftigen Reisegrund gilt, dass sie nicht mehr einreisen können», sagte Seehofer am Sonntagabend in Berlin. Die Entscheidung werde an diesem Montag ab 8 Uhr greifen.

«Die Ausbreitung des Coronavirus schreitet schnell und aggressiv voran», sagte er. «Wir müssen davon ausgehen, dass der Höhepunkt dieser Entwicklung noch nicht erreicht ist», so Seehofer. «Deutsche Staatsangehörige haben selbstverständlich das Recht, wieder in ihr Heimatland einzureisen.» Ausgenommen seien auch der Warenverkehr und der Verkehr von Pendlern.

Zuvor hatten schon andere EU-Staaten ihre Grenzen weitgehend dicht gemacht, darunter Dänemark, Polen, die Slowakei, Tschechien und Österreich. Frankreich kündigte als Reaktion auf die deutschen Maßnahmen ebenfalls verschärfte Kontrollen an.

19 Uhr – 1809 Tote in Italien

Trotz drakonischen Maßnahmen nimmt die Zahl der Coronavirus-Todesopfer in Italien weiterhin zu. Am Sonntag wurden 368 zusätzliche Todesfälle gemeldet, das sind fast doppelt so viele wie jene, die am Samstag gemeldet wurden. Damit stieg die Zahl der Opfer seit Beginn der Epidemie am 21. Februar auf 1809, wie der Zivilschutz am Sonntag in Rom mitteilte.

Die Infektionen kletterten um 2853 auf 20.603. 1372 Personen lagen auf der Intensivstation. 2335 Personen sind inzwischen genesen.

Die Lombardei ist mit 1218 Todesopfern die am stärkste betroffen Region, gefolgt von der Emilia Romagna (284 Todesopfer), vom Veneto (63) und den Marche (46). Im Friaul gab es 14 Todesfälle, in der Provinz Südtirol waren es fünf.

18.18 Uhr –Sonderflüge

Die Lufthansa hat nach eigenen Angaben heute und in den kommenden Tagen kurzfristig Sonderflüge organisiert, um vor allem Kreuzfahrtpassagiere und Urlaubsgäste wieder nach Deutschland zurückzufliegen. Die Fluggesellschaft fliege diese Charterflüge im Auftrag von Reedereien und Touristikunternehmen. Schwerpunkte seien die Kanaren und die Karibik. Es würden Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 747 und Airbus A340 eingesetzt. Insgesamt rechnet die Airline damit, rund 3000 bis 4000 Fluggäste kurzfristig nach Deutschland zurückzufliegen.

17.30 Uhr — Deutsch-dänische Grenze

Deutschland will seine Grenze nach Dänemark an diesem Montag um 6 Uhr schließen. Dies habe Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) ihm bei einem Telefonat zugesagt, teilte Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) am Sonntag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur mit.

Zuvor hatte die dpa aus Regierungskreisen erfahren, dass Deutschland wegen des neuartigen Coronavirus am Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz einführen will. Zuvor hatte die «Bild» dies berichtet. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen 8 Uhr gelten.

15 Uhr – Deutschland schließt Grenzen

Wegen des neuartigen Coronavirus führt Deutschland ab Montagmorgen strenge Regeln an seinen Grenzen zu Frankreich, Österreich und zur Schweiz ein. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Sonntag aus Regierungskreisen, zuvor hatte die Bild Zeitung dies berichtet. Die Einreisebeschränkungen für bestimmte Personengruppen sollen ab Montagmorgen 8 Uhr gelten. Deutsche dürfen aber in jedem Fall aus den Nachbarländern einreisen. Über Einzelheiten will Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) um 19 Uhr in Berlin informieren.

Dem Vernehmen nach haben sich Kanzlerin Angela Merkel, Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder, Seehofer, Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne), Saarlands Regierungschef Tobias Hans (CDU) und die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) auf die neuen Regeln an der Grenze verständigt. Demnach soll es sowohl verschärfte Kontrollen als auch Zurückweisungen geben.

Der Warenverkehr zwischen Deutschland und den Nachbarstaaten soll nach dpa-Informationen aber weiter gesichert bleiben. Auch Pendler dürften den Plänen zufolge weiterhin die Grenzen passieren. Hintergrund ist nicht nur die Eindämmung des Coronavirus, sondern auch der Versuch, Hamsterkäufe von Ausländern zu unterbinden, die im grenznahen Raum bereits zu Versorgungsproblemen geführt haben, wie die «Bild-Zeitung» ebenfalls berichtete.

14.02 Uhr – Saarland

Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen im Saarland hat sich seit Freitag mehr als verdoppelt. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums stieg die Zahl der bestätigten Sars-Cov-2-Infektionen bis Sonntag (Stand 13Uhr) um 39 auf landesweit 74 Fälle.

Das Gros der Infektionen betreffe den Regionalverband Saarbrücken mit 20 Fällen. Im Kreis St. Wendel seien 15 Personen vom Coronavirus infiziert, im Saarpfalz-Kreis sind es 14. Zehn Fälle sind aus dem Landkreis Saarlouis gemeldet, neun aus dem Kreis Neunkirchen und sechs aus dem Kreis Merzig-Wadern.

13.56 Uhr – Rheinland-Pfalz

Die Zahl der bestätigten Corona-Erkrankungen in Rheinland-Pfalz ist am Sonntag erneut gestiegen. Laut dem Gesundheitsministerium stiegen die Sars-CoV-2-Infektionen bis Sonntag auf 200 (Stand: 11 Uhr). Am Samstag waren es noch 162 Fälle.

Der Chemiekonzern BASF in Ludwigshafen werde dringend benötigte Desinfektionsmittel zur Haut- und Flächendesinfektion herstellen. Sie sei froh, dass BASF in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsministerium diese Möglichkeit schaffen konnte, sagte die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (SPD). Die Desinfektionsmittel würden vorrangig im medizinischen und pflegerischen Bereich in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen.

14.13 Uhr – Stararchitekt tot

(Bild: Keystone)

Der italienische Stararchitekt Vittorio Gregotti ist am Sonntag in Mailand im Alter von 92 Jahren gestorben. Er war infolge einer Coronavirus-Erkrankung ins Spital eingeliefert worden.

«In diesen dunklen Stunden verliert Italien ein Meister der internationalen Architektur», kommentierte Stefano Boeri, Präsident des Mailänder Designmuseums Triennale.

Der 1927 aus Mailand gebürtige Gregotti hat unter anderem das Kulturzentrum von Belem in Lissabon, das Olympiastadion von Barcelona, das Guggenheim-Museum in Venedig und den Sitz von Air France in Montreuil bei Paris geplant. Er wurde weiters mit der Renovierung des Pariser Konzerthauses «La Gaite de Paris» beauftragt. Er schuf auch das Teatro degli Arcimboldi in Mailand sowie zahlreiche Universitäten, zuletzt die Universität Kalabrien in Cosenza.

13.20 Uhr – Spanien

Spanien hat innerhalb von 24 Stunden hundert neue Corona-Todesopfer und 2000 neue Infektionsfälle registriert. Das teilten die spanischen Behörden am Sonntag mit. Damit verzeichnet das Land nunmehr 288 Todesopfer und mehr als 7750 Infektionsfälle.

Spanien ist das am zweitstärksten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa – nach Italien. Am Samstag hatte die Regierung in Madrid den Notstand ausgerufen und das Land fast vollständig unter Quarantäne gestellt.

12.13 Uhr – Versammlungsverbot

Auch in Österreich wird das öffentliche Leben weiter drastisch eingeschränkt. Das Land müsse wegen der Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 auf Notbetrieb heruntergefahren werden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Sonntag.

Es gebe nur noch drei Gründe, das Haus zu verlassen: um zum Arbeitsplatz zu kommen, um notwendige Einkäufe zu machen und um anderen zu helfen. Von einer Ausgangssperre sprach Kurz aber nicht. Basis für die Maßnahmen wird ein Sondergesetz, das das Parlament noch am Sonntag beschließen wollte.

Sport- und Spielplätze müssen geschlossen werden, Restaurants, die schon eingeschränkte Öffnungszeiten hatten, ab Dienstag ebenfalls. Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler sagte, er habe gehört, dass Sportvereine weiter Training für Kinder und Jugendliche anböten. Das dürfe nicht sein. Er drohte mit der Streichung von Subventionen auf Jahre hinaus.

(Bild: Keystone)

Ab Montag bleiben in Österreich Geschäfte in nicht alltagsnotwendigen Branchen geschlossen. Die Versorgung der Menschen über Supermärkte und Lieferdienste sei gesichert, sagte Kurz. Er kündigte weitere Reiseeinschränkungen oder Flugverbote an.

Die Regionen Paznauntal mit den Touristenorten Ischgl und Galtür sowie St. Anton in Tirol und die Skiregion Heiligenblut in Kärnten standen wegen einer erhöhten Zahl von Fällen bereits unter Quarantäne. Die letzten ausländischen Gäste sollten am Sonntag aus St. Anton abreisen, berichtete Bürgermeister Helmut Mall der österreichischen Agentur APA. Österreichische Touristen durften wie die Einheimischen die Orte nicht verlassen. Bis Samstag waren in ganz Österreich 800 Menschen nachweislich mit dem Virus infiziert, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann.

11.10 Uhr – Queen Elizabeth

Queen Elizabeth hat Medienberichten zufolge den Buckingham Palace verlassen. Am Donnerstag soll sie wegen dem Coronavirus nach Windsor Castle gebracht worden sein. Laut einer Quelle gehe es ihr gut: «Es wurde aber entschieden, dass es das Beste für sie sei, wenn sie sich nicht mehr hier aufhält.»

Der Palast sei wegen der vielen Besucher, die es im Buckingham Palace hat, besorgt gewesen, so die Quelle weiter. Zudem befinde sich der Buckingham Palace mitten in London: «Es hat hier sehr viel Personal. Das Risiko einer Ansteckung ist deshalb grösser als woanders.»

(Bild: Keystone)

10.40 Uhr – Osterfest

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie wird der Papst Ostern ohne Gläubige feiern. Dasselbe gilt für die Liturgien von Papst Franziskus für die Karwoche, teilte der Vatikan mit. Unter anderem soll die große Prozession vor dem Kolosseum am Karfreitag ausfallen, an der sich jährlich tausende Gläubige aus der ganzen Welt beteiligen.

Der Zeitplan von Papst Franziskus für die Karwoche beginnt am 5. April mit der Palmsonntagsmesse auf dem Petersplatz, die per Streaming gesendet wird. Besucher werden nicht wie üblich zum Petersplatz strömen, um die Olivenbaumzweige segnen zu lassen. Der Zeitplan sieht weiter die Chrisam-Messe am Gründonnerstag, dem 9. April, im Petersdom, vor.

(Bild: Keystone)

Papst Franziskus wird auch die Messe zur Osternacht im Petersdom und die Messe am Ostersonntag auf dem Petersplatz anbieten, bevor er um 12 Uhr vom Balkon der Basilika den traditionellen Segen «Urbi et Orbi» erteilt.

Diese Liturgien werden nun alle ohne die Anwesenheit von Pilgern oder anderen Besuchern abgehalten. Es ist nicht klar, ob sich die geplanten Orte oder Zeiten der Liturgien ändern werden. Die Generalaudienzen des Papstes und die Angelusgebete am Sonntag werden weiterhin per Video-Livestream bis zum 12. April übertragen.

10.25 Uhr – «Sinnvoller Reflex der Natur»

Der Kinderchor des Radiosenders WDR löste mit dem Lied «Oma ist ne Umweltsau» im Dezember eine Welle der Empörung auss. Nun sorgt ein Satireformat der ARD-Jugendwelle Funk für einen Skandal. In einem Video des «Bohemian Browser Ballett» sagt Satiriker Schlecky Silberstein, dass das Coronavirus nur fair sei, denn «es rafft die Alten dahin, aber die Jungen überstehen diese Infektion nahezu mühelos. Das ist nur gerecht, hat doch die Generation 65+ diesen Planeten in den letzten fünfzig Jahren voll gegen die Wand gefahren».

Weiter heißt in dem rund zweiminütigen Video, dass es sowieso «viel zu viele von uns» gebe. «Mit weniger Menschen gibt es weniger Ressourcenknappheit und damit weniger Hunger, weniger Krieg und weniger Fluchtursache.» Somit sei das Coronavirus womöglich nur ein «schöner und sinnvoller Reflex der Natur, um uns Menschen mal wieder zu sagen, wer hier eigentlich die Hosen an hat. Corona ist deshalb da, weil wir es nicht anders verdient haben».

Das Coronavirus sorgt für Panik und Hamsterkäufe. Doch profitieren wir am Ende sogar von Covid-19?#corona #covid19 #coronavirusdeutschland pic.twitter.com/6DCUDnTsrc — Bohemian Browser Ballett (@browserballett) March 11, 2020

9 Uhr – Streit um Firma

(Bild: Keystone)

Die USA und Deutschland streiten nach einem Medienbericht über die Tübinger Firma CureVac, die einen Impfstoff gegen das Coronavirus entwickeln will. US-Präsident Donald Trump versuche, deutsche Wissenschaftler, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten, mit hohen finanziellen Zuwendungen nach Amerika zu locken beziehungsweise das Medikament exklusiv für sein Land zu sichern, berichtete die «Welt am Sonntag» unter Berufung auf deutsche Regierungskreise.

Demnach soll der US-Präsident der Firma einen hohen Betrag angeboten haben, um sich deren Arbeit exklusiv zu sichern. Trump tue alles, um einen Impfstoff für die USA zu bekommen. «Aber eben nur für die USA», zitiert das Blatt eine anonyme Quelle in der Bundesregierung.

Impfstoff im Sommer

Am Freitag hatte CureVac-Mitbegründer und Vorstandsmitglied Florian von der Mülbe Reuters gesagt, man habe die Forschungen mit einer Vielzahl möglicher Impfstoffe begonnen und wähle nun die zwei besten aus, um mit ihnen klinische Tests zu starten. Die Firma hofft, Juni oder Juli einen experimentellen Impfstoff entwickelt zu haben, um dann das Ok der Aufsichtsbehörden für Erprobungen mit Menschen zu bekommen.

«Die Bundesregierung ist sehr daran interessiert, dass Impf- und Wirkstoffe gegen das neuartige Corona-Virus auch in Deutschland und in Europa entwickelt werden», sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Berlin der «Welt am Sonntag». «Diesbezüglich ist die Regierung in intensivem Austausch mit der Firma CureVac.» Das Blatt berichtet ohne Nennung von Quellen, die Bundesregierung versuche das Unternehmen mit finanziellen Angeboten in Deutschland zu halten. CureVac lehne eine Stellungnahme zu dem Vorgang ab.

8.39 Uhr – China

In China ist die Zahl der Virusinfektionen bei Reisenden aus dem Ausland nach Freitag am auch Samstag höher ausgefallen als die Zahl der Ansteckungen durch Übertragungen im Inland.

Von den 20 Neuinfektionen seien 16 bei Menschen festgestellt worden, die aus dem Ausland kamen, teilte die Nationale Gesundheits-Kommission am Sonntag mit. Bei den übrigen vier Fällen gebe es keinen ausländischen Bezug. Sie seien alle in der Millionenstadt Wuhan registriert worden, dem Epizentrum der Pandemie.

8.25 Uhr – Südkorea

Die Zahl der täglich erfassten Corona-Infektionen in Südkorea ist zum ersten Mal seit mehr als drei Wochen auf unter 100 zurückgegangen. Am Samstag seien 76 Neuinfektionen festgestellt worden, teilten die Gesundheitsbehörden am Sonntag mit. Die aktuellen Fallzahlen bestätigten den Abwärtstrend bei den Neuerkrankungen in den vergangenen Tagen.

(Bild: Keystone)

Die Gesamtzahl der Menschen in Südkorea, die sich mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt haben, erreichte damit 8162. Die Zahl der Todesfälle, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, kletterte um 3 auf 75.

8.13 Uhr – Japan

In Japan steigt die Zahl der Infizierten auf 1484. Allein 697 davon stammen von dem Kreuzfahrtschiff Diamond Princess, berichtet der Sender NHK. Bislang sind in Japan 29 an dem Virus gestorben.

8 Uhr – Trumps Test negativ

(Bild:Keystone)

Bei US-Präsident Donald Trump ist der Test auf das Coronavirus negativ ausgefallen. «Heute Abend habe ich die Bestätigung erhalten, dass der Test negativ ist», heißt es in einem Schreiben von Trumps Arzt, wie das Weiße Haus am Samstagabend (Ortszeit) mitteilte.

Trump hatte sich unter wachsendem öffentlichen Druck auf das Coronavirus testen lassen. Er sagte bei einer Pressekonferenz am Samstag im Weißen Haus, er habe sich dem Test am Vorabend unterzogen.

Trump war am vergangenen Wochenende beim Besuch des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro in seinem Feriendomizil Mar-a-Lago mit mindestens zwei Personen in Kontakt, die später positiv auf das Coronavirus getestet wurden.

7.38 Uhr – Alarmzustand in Spanien

Was am Nachmittag noch als Gerücht galt, ist jetzt Tatsache: Spaniens Ministerpräsident Pedro Sanchez hat bestätigt, dass es eine landesweite Ausgangsperre als Teil eines 15-tägigen Notstands geben wird. Die Corona-Krise erfordere «außerordentliche Entscheidungen», rechtfertigt der Regierungschef die Maßnahme. Der Ministerrat der Links-Regierung erließ dazu am Samstag in Madrid ein entsprechendes Dekret. Es tritt am Montag um 8 Uhr morgens in Kraft.

Nur Wege zur Arbeit und für wirklich notwendige Besorgungen sind den Bürgern noch erlaubt, wie Regierungschef Pedro Sánchez am Samstagabend mitteilte.

Die Spanier dürften während des «Alarmzustands» nur in Ausnahmefällen aus dem Haus gehen. Erlaubt bleiben nach dem Dekret Fahrten zur Arbeit, zum Arzt sowie zum Kauf von Lebensmitteln und Medikamenten. Die Bürger dürfen das Haus auch verlassen, um Kinder, Ältere und Hilfsbedürftige zu betreuen.

Touristen und andere Menschen dürfen zudem zu ihrem Hauptwohnsitz zurückzukehren. Vom Verbot ausgenommen sind auch Situationen von «höherer Gewalt». Die Einhaltung der Anordnungen werden gemäss Dekret die Sicherheitskräfte überwachen.

(Bild: Keystone)

Madrid darf nun neben den genannten Maßnahmen unter anderem zum Beispiel Lebensmittel und andere wichtige Güter rationieren und auch beschlagnahmen lassen, Interventionen in Fabriken und anderen Produktionsstätten anordnen und zur Umsetzung der Maßnahmen alle Sicherheitskräfte und auch die Armee mobilisieren.

Die Zahl der Coronavirus-Fälle steigt seit Tagen sprunghaft an - Bilanz des Gesundheitsministeriums vom Samstagabend: mehr als 6000 Infektionen und über 190 Todesfälle. Auch die Frau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, Begona Gomez, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Das teilt das Büro des Regierungschefs in Madrid mit.

Samstag, 14. März 2020

19.30 Uhr – Berlin greift hart durch

Berlin verbietet wegen der Coronakrise ab sofort alle öffentlichen und nicht-öffentlichen Veranstaltungen ab 50 Personen.

Der Senat hat heute beschlossen, dass in Berlin ab sofort alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen ab 50 Teilnehmern untersagt sind. Kneipen, Clubs, Spielhallen, Spielbanken, Messen, Wettannahmestellen & ähnliche Unternehmen dürfen nicht mehr geöffnet werden. (1/6) pic.twitter.com/JQOEttnrxI — Der Regierende Bürgermeister von Berlin (@RegBerlin) March 14, 2020

18.30 Uhr – Saarland schließt öffentliche Einrichtungen

Der Krisenstab hat die vorübergehende Schließung einiger öffentlicher Einrichtungen angeordnet. Eine Übersicht finden Sie hier.

14.48 Uhr – Saarland

Das Saarland schließt mit sofortiger Wirkung Schwimmbäder, Discotheken, Bars und Bordelle im Land. Das berichtet der Saarländische Rundfunk unter Berufung auf das Gesundheitsministerium. Darüber hinaus wurde auch der Zugang zu Behinderten- und Seniorenheimen untersagt. Heimbetreiber können allerdings in Ausnahmefällen Angehörigen den Zugang zu den Einrichtungen gestatten. Es gelten strenge Hygiene- und Sicherheitsauflagen. Kinos bleiben weiter geöffnet, hier sollen die Betreiber allerdings Schlangen an der Kasse vermeiden. Im Kinosaal soll eine Abstand von zwei Metern zwischen den Besuchern eingehalten werden.

Nicht geschlossen werden Fitnessstudios, Zoos, Restaurants und Shishabars.

14.30 Uhr – Spanien verhängt Ausgangssperre Nach Italien plant auch Spanien wegen der Coronavirus-Pandemie laut einem Entwurf für ein Dekret eine landesweite Ausgangssperre. Die Regierung weist die Bevölkerung an, zu Hause zu bleiben, wie aus dem Dokument hervorgeht, das Reuters am Samstag einsehen konnte.

Ausnahmen seien nur Notfälle oder wenn die Menschen Lebensmittel und Medikamente einkaufen beziehungsweise zur Arbeit müssten. Zuvor hatten bereits mehrere spanische Zeitungen über die Pläne berichtet.

Die Regierung erklärte, die Kabinettssitzung, in der über Massnahmen entschieden werde, laufe noch. Eine Pressekonferenz sei am Nachmittag geplant. Am Freitag hatte die Regierung angekündigt, Samstag formell des Notstand auszurufen.

Leere Straßen in Madrid: Die spanische Regierung verhängt eine landesweite Ausgangssperre.

(L'essentiel)