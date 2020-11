Ärzte tragen ihr Foto als Aufkleber auf dem Kittel

Manche Covid-19-Patienten in Mexiko-Stadt können ihren Ärzten nun trotz Mund-Nasen-Schutz ins Gesicht schauen: Hunderte Ärztinnen und Ärzte sowie das Pflege-Personal in Mexiko-Stadt tragen jetzt Aufkleber mit ihrem Portrait-Foto auf ihrer Schutzausrüstung. So soll den Patientinnen und Patienten gezeigt werden, dass hinter den Masken Menschen stecken.

Mexiko ist eines der am schwersten von der Pandemie betroffenen Länder. Die Sicherheitsvorkehrungen sind dementsprechend hoch und die Gesichter hinter den Masken und Visieren kaum zu erkennen.

Vertrauen gewinnen

Die Aktion «Gesichter hinter den Masken» wurde von der Nichtregierungsorganisation Confianza e Impulso Ciudadano als emotionale Unterstützung ins Leben gerufen. Eine Initiative, mit der das Gesundheitspersonal wieder das Vertrauen der Patienten gewinnen soll. In Mexiko wurde das medizinische Personal bereits mehrfach angegriffen. Ihnen wurde unterstellt, das Virus zu verbreiten.

Und offenbar fruchtet die Aktion: Patienten und Patientinnen hätten wieder mehr Vertrauen in das medizinische Personal und die Stimmung sei besser, erklärten Pflegerinnen und Pfleger gegenüber der Zeitung Reforma.

97.000 Todesfälle

In dem südamerikanischen Staat mit der zehnthöchsten Bevölkerung der Welt wurden bisher mehr als 97.000 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 registriert - die viertmeisten weltweit. Die Regierung geht wegen einer hohen Übersterblichkeit davon aus, dass es in Wirklichkeit sogar rund 50.000 Tote mehr sind. Fast eine Million Infektionen mit dem Coronavirus wurden bisher in dem nordamerikanischen Land bestätigt.

(L'essentiel/kiky)