So geht es Macron am zweiten Corona-​​Tag

Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron brachte etwas Beruhigung an seine Landsleute: In einem Video, das er am Freitagnachmittag auf seinem Twitter-Konto veröffentlichte, sagte er, dass es zwar an Kopfschmerzen, Husten und Müdigkeit leide, aber dass es ihm grundsätzlich gut gehe.

Der Élyséepalast hatte am Donnerstag mitgeteilt, dass Macron positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Staatschef isolierte sich daraufhin im Jagdschlösschen La Laterne am Rande des Schlossparks von Versailles.

Er arbeitet «verlangsamt» weiter

Der mächtigste Franzose sagte, er habe seinen Arbeitsablauf etwas verlangsamt, verfolge aber weiter wichtige Themen wie das Corona-Krisenmanagement im Land oder die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU über einen Brexit-Handelspakt. Im Video war Macron in einem Arbeitszimmer zu sehen. Er dankte seinen Landsleuten für ihre Anteilnahme und forderte sie mit Blick auf die Pandemie zur Vorsicht auf.

Das Virus können jeden treffen, sagte er. Er selbst habe sich an Abstandsregeln und die Maskenpflicht gehalten und seine Hände regelmäßig desinfiziert, sagte Macron. «Und trotz allem habe ich mir dieses Virus eingefangen, vielleicht in einem Augenblick der Nachlässigkeit», fügte er hinzu.

Hat sich Macron beim EU-Gipfel letzte Woche angesteckt?

Am Freitag waren Sorgen um Macrons Gesundheitszustand aufgekommen. Der 42-Jährige sei durch seine Corona-Infektion stärker erkrankt als zunächst angenommen, sagte Regierungssprecher Gabriel Attal. Der Präsident habe Fieber, Husten und leide unter starker Erschöpfung. Macron versprach, die Franzosen mit Transparenz über seinen Zustand zu informieren.

Die Regierung geht davon aus, dass sich Macron beim EU-Gipfel Ende der vergangenen Woche angesteckt haben könnte. Wegen der Vielzahl seiner Kontakte ist dies jedoch unmöglich nachweisbar. Nach Bekanntwerden von Macrons positivem Testergebnis hatten sich am Donnerstag eine Reihe von Spitzenpolitikern aus Frankreich und der EU vorsorglich in Quarantäne begeben – darunter der spanische Regierungschef Pedro Sánchez und EU-Ratspräsident Charles Michel.

Frankreich gehört zu den europäischen Ländern, die stark von der Covid-19-Pandemie betroffen sind. Am Donnerstag hatte es laut den Gesundheitsbehörden über 18.000 Neuinfektionen gegeben. Seit Ausbruch der Pandemie starben fast 60.000 Menschen.

(L'essentiel/DPA/kle)