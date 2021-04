AMMD hält Impfprozess für «klar geregelt»

In einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag hatten «Patientenvertriedung» und die Verbraucherschützer von der «Union luxembourgeoise des consommateurs» (ULC) den Impfprozess als «intransparent» kritisiert. Bei der «Association des médecins et médecins-dentistes» (AMMD) stößt die Kritik auf Unverständnis. AMMD-Generalsekretär Guillaume Steichen jedenfalls sei bei der Lektüre der Presseerklärung «sehr überrascht» gewesen. In den Impfzentren würden häufig die Empfehlungen der Hausärzte zu wenig berücksichtigt, lautet ein weiterer Vorwurf.

Für den Generalsekretär Steichen ist das Verfahren hingegen durchaus klar geregelt: «Arzt und Patient müssen im Fragebogen das Feld ‹Allergien› ausfüllen, den Bogen erhalten alle mit der Einladung zur Impfung.» Mit diesen Informationen könne der Arzt im Impfzentrum dann die Situation einschätzen und den richtigen Impfstoff verabreichen, führt Steichen weiter aus. In welchen Fällen ein Impfstoff nicht in Frage kommt, sei formell festgelegt, erklärt der Mediziner. Solche Kontraindikationen gebe es in vier Konstellationen. Zwei beim Impfstoff von Moderna, eine bei Pfizer/Biontech und eine bei Astrazeneca,

Der Koordinator der Impfzentren, Sébastien Français, weist in dem Zusammenhang daraufhin, dass die Impfärzte bei jeder Impfung die aktuellen Regierungsempfehlung anwendeten. Außerdem folge man der Auffassung der europäischen Arzneimittelagentur (EMA) bei der Anwendung.

(Jean-François Colin/L'essentiel)