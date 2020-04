Google-​​Daten zeigen Stillstand in Luxemburg

Der weltgrößte Suchmaschinenanbieter Google gibt Einblick in das Verhalten der Menschen in der Coronavirus-Krise. Am Donnerstag veröffentlichte die Tochter des US-Konzerns Alphabet Analysen von Standortdaten in 131 Ländern. Google zufolge sollen die Informationen aufzeigen, inwieweit die Auflagen zur Eindämmung der Pandemie wie beispielsweise Ausgangsbeschränkungen eingehalten werden.

Konkret veröffentlichte Google auf Länderebene heruntergebrochene Tabellen, die Bewegungen im Zeitraum vom 16. Februar bis 29. März vergleichen. Diese sind aufgeteilt in verschiedene Segmente wie Restaurants, Einkaufszentren und Museen, Einzelhändler und Apotheken, Parkanlagen, Bahnhöfe sowie Arbeitsplätze und Wohngegenden. Während in Luxemburg in diesem Zeitraum die Bewegungen in Wohngegenden um 23 Prozent anzogen, fielen sie bei Bahnhöfen um 78 Prozent.

Die Analysen von Google basieren auf den Informationen von Milliarden Handynutzern. Inzwischen haben sich weltweit mit dem Coronavirus mehr als eine Million Menschen infiziert, und mit oder an der dadurch verursachten Krankheit starben Reuters-Daten zufolge mehr als 53.000 Menschen.

(L'essentiel/Reuters)