J&J verschiebt Europastart seines Corona-​​Impfstoffs

Johnson & Johnson verschiebt die Markteinführung seines Corona-Impfstoffes in Europa. Wie das US-Pharmaunternehmen am Dienstag mitteilt, stehe die Entscheidung im Zusammenhang mit der Empfehlung der US-Gesundheitsbehörde CDC. Die Behörde hat am Dienstag eine Pause der Impfungen mit dem Präparat der US-Firma empfohlen.

Die CDC wolle sechs Fälle untersuchen, in denen Menschen schwere Blutgerinnsel entwickelt hatten, nachdem ihnen der Impfstoff verabreicht wurde. Johnson und Johnson wolle «diese Fälle mit den europäischen Gesundheitsbehörden» prüfen, erklärte das Unternehmen gegenüber der Nachrichtenagentur «AFP».

In den USA sind inzwischen mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson verabreicht worden. Er benötigt nur eine einzige Impfung.

(L'essentiel/afp)