Darum bereiten die neuen Varianten Experten Sorgen

Mutierende Viren sind an sich nichts Besonderes. Mutationen entstehen ständig und häufig. Vor allem, wenn viel repliziert wird. Das heißt: Wenn sie viele Wirte – im Fall des Coronavirus Sars-CoV-2: Menschen – befallen und sich dort vervielfältigen. Dafür müssen sie ihr Erbgut kopieren. Ein Prozess, in den sich immer wieder Fehler einschleichen.

Die meisten dabei dabei geschehenden Veränderungen im Virus haben keinerlei Auswirkungen auf das Virus. Doch es gibt auch Mutationen, die zu biologischen Veränderungen führen. Diese können dem Erreger einen Nachteil bescheren oder ihm einen evolutionären Vorteil verschaffen – so wie es bei den drei neu aufgetauchten Varianten aus Großbritannien, Südafrika und Brasilien der Fall zu sein scheint.

Zwar stehen die virologischen Daten dazu noch aus, allerdings deutet aus Sicht von Epidemiologen einiges darauf hin, dass sich die Varianten schneller ausbreiten und infektiöser sind, was schlussendlich zu mehr Infizierten und auch Toten führt.

«Eine Art Weckruf»

Auffällig ist: Obwohl die drei neuen Sars-CoV-2-Varianten Tausende Kilometer weit voneinander entfernt unabhängig voneinander entstanden sind, weisen sie einige der gleichen Mutationen auf. Darunter auch die N501Y-Mutation, die am Spike-Protein des Virus sitzt und vermutlich dafür sorgt, dass sich der Erreger besser an menschliche Zellen binden kann. Das werten Experten als Zeichen dafür, dass die Veränderungen dem Virus einen evolutionären Vorteil verschaffen. Für diese Annahme sprechen noch weitere Veränderungen.

«Jedes Mal, wenn man Mutationen hat, die unabhängig voneinander an mehreren Stellen auftreten, ist das wirklich ein Zeichen», sagte etwa Vineet Menachery, ein Coronavirus-Forscher an der University of Texas Medical Branch gegenüber Theatlantic.com. Kristian G. Andersen, Immunologe am Scripps Research Institute in La Jolla (Kalifornien), spricht indes von einer «Art Weckruf».

Laut Jeremy Farrar, Infektiologe und Direktor des Wellcome Trust in London, geschehen derzeit zwei Dinge, wie Zeit.de schreibt: «Das Virus passt sich besser an den Menschen an, was zu einer besseren Übertragung führt, und es versucht der Immunantwort bereits Genesener zu entgehen.

Zusammenspiel der Mutationen

Noch sind bezüglich der neuen Varianten einige Fragen offen. Für eine Beantwortung kennt man B.1.1.7, B.1.351 und P.1 schlichtweg noch nicht lange genug. Laborstudien mit den neuen Virusvarianten müssen in den kommenden Wochen und Monaten zeigen, wie sich die mutierten Viren verhalten: ob sie Zellen besser befallen, sich besser vermehren oder Antikörpern Genesener ausweichen können und welche Veränderungen der jeweiligen Variante dafür verantwortlich ist.

«Das Wichtige ist, dass man immer auch das Zusammenspiel betrachtet», erklärt Sandra Ciesek, Direktorin des Instituts für Medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt und Professorin für Medizinische Virologie an der Goethe-Universität gegenüber dem «NDR». So könnte durch die Kombination bestimmter Mutationen eine andere Funktion oder andere biologische Wirkung hervorgerufen werden als durch Einzelmutationen. «Die können sich verstärken oder abschwächen.»

Solange die Impfstoffe eine Wirkung haben, bleibe sie relativ entspannt, so Ciesek weiter, «weil das das Wichtigste ist.» Dass diese Unaufgeregtheit gerechtfertigt ist, zeigte unlängst eine von Forschenden der University of Texas und dem US-Pharmaunternehmen Pfizer auf dem Preprint-Server Biorxiv.org publizierte Studie, derzufolge zumindest das Vakzin von Pfizer/Biontech – Comirnaty – auch vor der britischen und südafrikanischen Variante des Virus schützt.

(L'essentiel/Fee Anabelle Riebeling)