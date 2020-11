Forscher machen mysteriöse Corona-​​Entdeckung

In den letzten Monaten haben Wissenschaftler bereits unzählige neue Erkenntnisse zum SARS-CoV-2-Virus gesammelt. Doch etwas an seiner Struktur ist bislang niemandem aufgefallen. Ein Gen hatte sich gut versteckt.

Diese späte Entdeckung überraschte auch die beteiligten Forscher. Das «ORF3d» gehört zur Gruppe der überlappenden Gene, wie Gene innerhalb von anderen Genen bezeichnet werden. Diese werden durch die Bausteine der Virus-RNA verdeckt. Diese Information ist für die weitere Forschung am Virus unerlässlich, da sie einen ernstzunehmenden blinden Fleck darstellt. «Das Übersehen überlappender Gene birgt für uns die Gefahr, wichtige Aspekte viraler Biologie außer Acht zu lassen», so der Bioinformatiker Chase Nelson vom American Museum of Natural History über die Untersuchung.

Die gefundenen Gene könnten für die Replikation des Coronavirus und eine fehlschlagende Immunreaktion des Körpers verantwortlich sein, so Nelson weiter. Bisher ist lediglich bekannt, dass «ORF3d» eine starke Antikörperreaktion auslöst. Welche Rolle es bei einer Coronavirus-Infektion spielt, muss erst erforscht werden. Jetzt kennt die Wissenschaft insgesamt 15 Gene des Virus.

(L'essentiel/ga)