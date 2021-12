Deshalb teilt Biontech-​​Chef jetzt sein Impf-​​Foto

Der Biontech-Chef hat das Bild seiner Impfung gegen das Coronavirus geteilt, obwohl er dies eigentlich zunächst nicht tun wollte. Damit wehrt sich Ugur Sahin gegen Falschinformationen. In den vergangenen Tagen war in den sozialen Medien das Gerücht verbreitet worden, er habe sich gegen eine Impfung entschieden.

Auf Linkedin schrieb er dazu am Freitagabend: «In den sozialen Medien wurde die Falschinformation verbreitet, dass ich möglicherweise nicht geimpft bin. In Wahrheit sind meine Frau und ich dreimal mit dem Vakzin von Biontech/Pfizer geimpft.»

Seit Monaten hätten ihn Freunde dazu gedrängt, das Bild seiner Impfung zu veröffentlichen, um Klarheit zu schaffen. Bisher habe er eine Veröffentlichung abgelehnt, weil er es für richtig empfand, nicht zu persönlichen Dingen sondern zu wissenschaftlichen Fakten zu kommunizieren.

Schulfreund von Sahin muss beatmet werden

Ein Grund, weshalb er nun das Impf-Foto veröffentlicht habe, sei, dass er erfahren habe, «dass ein alter Schulfreund von mir gerade um sein Leben kämpft. Er hat eine schwere Covid-19-Erkrankung und muss beatmet werden». Von seiner Frau habe er erfahren, dass die ganze Familie nicht geimpft sei.

Der Videoausschnitt, in dem Sahin sagt, dass er nicht geimpft sei, existiert tatsächlich. Er ist jedoch alt, stammt aus dem vergangenen Jahr. Die Aussage im Video wurde aus einem 4:35 Minuten langen Interview herausgeschnitten, das Sahin der «Tagesschau» der ARD am 21. Dezember 2020 gegeben hatte. Man stand damals mit dem Impfen also noch ganz am Anfang. Da die Mengen stark begrenzt waren, waren die Impfdosen in allen Ländern zuerst besonders gefährdeten Personen vorbehalten.

Auf die Frage, ob er denn geimpft sei, antwortete Sahin damals: «Ich möchte mich natürlich liebend gerne auch impfen lassen, wir müssen nur sehen, dass wir die rechtlichen Grundlagen dabei befolgen.» Damit spielte Sahin darauf an, dass aufgrund der Beschränkung auf Risikopersonen noch nicht klar war, ob er und seine Mitarbeiter zu diesem Zeitpunkt überhaupt Anspruch auf eine Impfung hatten. Sein Abwarten hatte damals also nichts mit einer Skepsis gegenüber dem damals eben erst von der Europäischen Arzneimittel-Agentur zugelassenen Impfstoff zu tun.

(L'essentiel/dmo)