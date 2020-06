Polizei schließt drei Kneipen wegen Corona-​​Regeln

Die Polizei hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Kneipen in Esch/Alzette geschlossen, weil die Regeln zur Eindämmung des Coronavirus dort nicht eingehalten wurden. In der ersten Gaststätte wurden auch noch nach der Sperrstunde, gegen 0.20 Uhr, weiterhin Getränke verkauft. Die 40 Gäste, die sich zu dem Zeitpunkt darin befanden, befolgten nicht die geltenden Sicherheitsbestimmungen. Ein zweites Escher Lokal machten die Beamten wenig später dicht. Dort feierten noch zwölf Menschen ohne sich an die Hygieneauflagen zu halten.

In Luxemburg-Stadt wurde gegen 1.20 Uhr ein Lokal geschlossen, in dem sich noch 40 Personen aufhielten und Getränke konsumierten.

Die Polizei hat in allen drei Fällen einen Bericht verfasst, der an das Wirtschaftsministerium geschickt wurde. Wie die Polizei erklärt, riskieren die Wirte mit einem solchen Verhalten nicht nur eine hohe Geldstrafe, sondern auch den Entzug ihrer Ausschankgenehmigung. Derzeit müssen Kneipen, Cafés und Restaurants um Mitternacht schließen.

(sw/L'essentiel)