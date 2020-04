Tödlicher Gefängnisaufstand wegen Coronavirus

In der peruanischen Hauptstadt Lima haben am Montag und Dienstag Häftlinge im Gefängnis Miguel Castro Castro protestiert. Nachdem mehrere Mitgefangene am Coronavirus starben, forderten die Häftlinge unter anderem Coronavirus-Tests. Die Proteste führten zu einer Revolte, bei der neue Häftlinge erschossen wurden. Laut Behördenangaben laufen Ermittlungen darüber, wer die tödlichen Schüsse abgegeben hat.

Die überfüllten Gefängnisse Perus wurden vom Coronavirus schwer getroffen. Regionale Behörden meldeten fast 1400 bestätigte COVID-19-Fälle unter Insassen und Gefängnispersonal. Kritische Stimmen bemängeln jedoch, dass die Zahlen nicht zuverlässig seien, da nicht genügend Tests durchgeführt würden.

In Peru gibt es insgesamt fast 30.000 bestätigte Fälle von COVID-19, die zweithöchste Zahl von Infektionen in in Lateinamerika nach Brasilien. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden sind bisher 782 Menschen gestorben.

