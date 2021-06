Ausgangssperre könnte als erste Maßnahme fallen

Von 377 durchgeführten Tests wurden am Sonntag zum ersten Mal in diesem Jahr und erst zum vierten Mal seit dem 15. März 2020, als die Pandemie begann, keine positiven Corona-Neuinfektionen festgestellt. Weil sich die Corona-Lage unbestritten entspannt, plädieren viele Politiker und Beobachter für neue Lockerungen, die in einer Kabinettssitzung, die am Mittwoch erwartet wird, beschlossen werden könnten. «Darin sind sich alle einig», erklärt Mars Di Bartolomeo, Abgeordneter und Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, «aber es bleibt abzuwarten, welche Einschränkungen gelockert werden sollen».

Die erste Maßnahme, die ins Visier genommen wird, ist die Ausgangssperre, die seit Ende Oktober mit variablen Zeiten in Kraft ist. Oppositionspolitiker haben diese Maßnahme scharf kritisiert, weil sie unwirksam sei. «Es macht auch keinen Sinn, die Stunden zu verschieben, da die Ausgangssperre jetzt nur von Mitternacht bis 6 Uhr morgens gilt», sagt ein Mitglied der Regierungsmehrheit. «Es ist eine ernsthafte Option, sie aufzuheben», so Mars Di Bartolomeo, der dennoch vorsichtig bleiben will.

Testfreiheit 14 Tage nach der zweiten Impfdosis

Auch die Obergrenze von vier Personen an einem Tisch in Restaurants oder bei Einladungen im privaten Bereich steht offenbar zur Diskussion. Auf der anderen Seite stehen Veranstaltungen vor großem Publikum nicht ganz oben auf der Agenda. «Diese Maßnahme hat keine Priorität, weil sie nicht die restriktivste ist», räumt ein Abgeordneter der Opposition ein.

Zudem werde eine Öffnung für Personen in Betracht gezogen, die geimpft, negativ getestet oder genesen sind. Für Reisende wird in der Diskussion auf europäischer Ebene eine Testfreiheit 14 Tage nach der zweiten Impfdosis befürwortet. Das Zertifikat mit der gleichen Regel sollte auf nationaler Ebene auch für andere Tätigkeiten gelten, etwa für Restaurant-Besuche.

