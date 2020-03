Regierung erhöht Arbeitszeit auf 60 Stunden

Für die Dauer der Corona-Krise hat die Regierung einige Änderungen im Arbeitsrecht vorgenommen. Arbeitsminister Dan Kersch erklärte am Freitag in einer Pressekonferenz die verschiedenen Punkte. Er betonte, dass diese «einschneidenden Maßnahmen» zur Bewältigung der Krise notwendig seien.

So wird die maximale Arbeitszeit von derzeit zehn auf zwölf Stunden pro Tag und von 48 auf 60 Stunden pro Woche erhöht. Von dieser Regelung, die strikt auf die Krise beschränkt sei, sind die systemrelevanten Berufsgruppen betroffen. Studenten können während der Krisenzeit in diesen Bereichen 40 Stunden pro Woche arbeiten, Beschäftigte mit befristeten Verträgen können ebenfalls mehr Arbeitszeit leisten. Die Krankenhäuser hätten auf Zwölf-Stunden-Schichten umsteigen gewollt, da sie so besser ihre Aufgaben bewältigen könnten. «Für die Gewerkschaften war das ganz schwierig zu akzeptieren», sagte Kersch.

Kein Arbeitnehmer, der sich derzeit in Kurzarbeit befindet, «wird weniger verdienen, als es die Regelung zum Mindestlohn vorsieht», versprach der Arbeitsminister. Mit anderen Worten: Wer den Mindestlohn bezieht und in Kurzarbeit ist, erhält weiterhin sein volles Gehalt. Ebenso soll niemand in Kurzarbeit entlassen werden können. Der Urlaub aus familiären Gründen wird ab Montag eingeschränkt. Beschäftigte, die sich in Kurzarbeit befinden oder mit einer Person zusammenleben, die sich in Kurzarbeit ist, können den Sonderurlaub nicht mehr beantragen.

(sw/L'essentiel)