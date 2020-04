«Die Zeit für Lockerungen ist noch nicht gekommen»

«Wir sind noch nicht über den Berg, aber es zeigt sich, dass die Maßnahmen greifen», sagte Premierminister Xavier Bettel am Freitag. Dies, betonte der Staatschef zu Beginn der Pressekonferenz, sei nicht der Verdienst der Politik, sondern der Verdienst des Volkes. Der Verdienst aller, die bisher mit gesundem Menschenverstand handelten und weiter handeln.

Am Freitag wurden in Luxemburg 2608 Covid-19-Fälle bestätigt. Das sind 121 registrierte Erkrankte mehr als noch am Donnerstag. Insgesamt sind nun 31 Corona-Patienten gestorben. 232 Personen werden derzeit aufgrund der Lungenkrankheit Covid-19 im Krankenhaus behandelt, 43 davon auf den Intensivstationen. 174 Krankenhaus-Patienten haben die Infektion überstanden. 500 weitere sind nach 14 Tage langer Quarantäne wieder gesund geworden. Rund 21.500 Menschen wurden hierzulande auf das Virus getestet.

« Die heftigste Zeit kommt noch »

Die Frage, wann die Beschränkungen wieder gelockert werden, werde beantwortet. Allerdings sei dieser Zeitpunkt noch nicht gekommen. «Wenn wir jetzt die Krise für beendet erklären, war alles, was wir bisher erreicht haben, vergebens. Wir müssen noch durchhalten», sagte Bettel. Sämtliche Bereiche des Lebens würden stets analysiert, es könne aber nicht sein, dass die Wirtschaft in dieser Situation Priorität genieße. Zu gegebener Zeit würden die Restriktionen gelockert. «Die Maßnahmen werden aber nicht alle auf einmal zurückgenommen», so Bettel weiter.

Gesundheitsministerin Paulette Lenert erklärte im Anschluss, dass die Zuwächse bei den täglich registrierten Neuinfektionen auf eine Abschwächung der Krankheit hindeuten: «Wir kommen in eine Phase der Stabilisierung.» Auf das Gesundheitssystem käme nun jedoch «die heftigste Zeit zu». Das Land habe den Höhepunkt der Pandemie noch nicht erreicht. «Es ist wichtig, dass wir jetzt weiter durchhalten», sagte auch Lenert.

« Es herrscht ein nervöser Stillstand »

Ihr Ministerium wolle ab sofort detaillierte Statistiken über die Patienten veröffentlichen, die sich mit dem Virus angesteckt und an Covid-19 erkrankt sind. 1,1 Prozent der Infizierten sind hierzulande gestorben. Das heiße aber nicht, «dass das Virus hierzulande weniger gefährlich ist.» Die niedrige Sterblichkeitsrate in Luxemburg sei auf die vergleichsweise hohe Anzahl der Tests zurückzuführen. Lenert betonte in diesem Zusammenhang noch einmal, dass jeder, der Symptome ausweist, sich testen lassen soll. Das Laboratoire national de santé (LNS) überprüfe derzeit neue Verfahren wie Schnelltests und Immunitätstests.

Lenert hofft, dass es «in Luxemburg nicht zu einer ähnlichen Situation wie in Frankreich kommt», wo die Intensivstationen der Krankenhäuser keine neue Patienten mehr aufnehmen können. Im Gesundheitssystem des Großherzogtums herrsche derzeit «ein nervöser Stillstand», weil das Personal sich für Corona-Patienten bereithalte.

« Wir erwarten weitere Lieferungen »

Desweiteren würden die vier Versorgungszentren des Landes weiter ausgebaut, die Kliniken in Esch/Alzette und Luxemburg haben 43 neue Beatmungsgeräte erhalten. «Es ist schon viel Material eingetroffen. Wir erwarten noch weitere Lieferungen», erklärte die Ministerin.

Nach den Angaben Lenerts haben sich in den vergangenen Tagen zunehmend Menschen im Alter über 70 Jahren mit dem Virus angesteckt. Die Gründe hierfür seien «noch nicht ganz klar». Deshalb sei es umso wichtiger, den Sicherheitsabstand beim Einkaufen einzuhalten und nicht täglich die Supermärkte aufzusuchen. Einkäufe seien keine Ausflüge und keine Freizeitbeschäftigung.

« Die Sache droht sich in die Länge zu ziehen»

Die Gesundheitsministerin teilte mit, dass es auch in Luxemburg vorgekommen sei, dass sich Kranke aus der häuslichen Quarantäne begeben haben und so ihre Mitmenschen gefährdet haben. Dieses Verhalten werde von der Polizei bestraft. Allein am Donnerstag habe die Polizei 60 Verstöße gegen die Maßnahmen festgestellt und protokolliert.

Später ergriff Xavier Bettel noch einmal das Wort. Der Premier sagte, dass er sich den Einsatz von Smartphone-Apps, die den Nutzer in Echtzeit bei einer Begegnung mit einem Infizierten warnen nicht vorstellen kann. Außerdem wolle er keine Maskenpflicht einführen.

Zum Thema Exit-Strategie erklärte Bettel, dass ganz Europa gleichzeitig die Maßnahmen herunterfahren könne. Weil einige Länder noch überhaupt keine Maßnahmen gegen die Verbreitung des Virus ergriffen haben, «droht sich die ganze Sache in die Länge zu ziehen».

