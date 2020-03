Rédange ist in Sorge über COVID-​​19 im Trinkwasser

Seit Dienstagmorgen steht das Telefon der französischen Gemeinde Rédange (Département Moselle) nicht mehr still. Viele Bürger in der Stadt an der Grenze zu Belval, nur wenige Kilometer von Differdingen und Esch/Alzette entfernt, machen sich Sorgen.

Am Vortag wurde eine alarmierende Nachricht veröffentlicht: «Wegen der Krise durch Covid-19 und als Sicherheitsmaßnahme rät die ARS (Agence Régionale de Santé), das Leitungswasser vor dem Trinken abzukochen (bis auf Weiteres)». Unterzeichnet wurde dieser Aufruf von Bürgermeister Daniel Cimarelli.

Ein Missverständnis

«Da ist ein Missverständnis», erklärt ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung L'essentiel. Es gibt ein Problem mit dem Trinkwasser. Dieses steht aber nicht in Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie.

Das Wasser ist aufgrund starker Regenfälle verunreinigt. Die ARS hat am Montag, den 16. März, eine erste Kontrolle durchgeführt. In den kommenden Tagen soll das Problem behoben werden, so die Gemeinde. Bis dahin sollen Anwohner das Wasser abkochen, weil der Trübungsgrad nicht den offiziellen Kriterien für Trinkwasser entspricht. Das Wasser ist aber nicht mit dem Virus belastet.

(pp/L'essentiel)