Was der Klimawandel mit Corona zu tun hat

Eine neue Studie zeigt, dass womöglich auch der Klimawandel eine Ursache des Coronavirus ist. Das fanden Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der Universität Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der University of Hawaii in Manoa, heraus. Den Studienergebnissen zufolge sind die Forschenden zu dem Ergebnis gekommen, dass globale Treibhausemissionen mitverantwortlich für die Entstehung des Virus sind.

Aufgrund der dadurch angetriebenen klimatischen Änderungen sei tropisches Buschland einer tropischen Savanne und Laubwald gewichen, schreibt das Team im Fachjournal «Science of the Total Environment». Die Folge: Der Lebensraum für Fledermäuse sei immer größer geworden – vor allem in Teilen Zentralafrikas, einigen Bereichen Mittel- und Südamerikas, aber vor allem in einem großen Areal rund um die südchinesische Provinz Yunnan und angrenzende Gebiete von Laos und Myanmar.

Je mehr Fledermäuse, desto mehr Coronaviren

Entsprechend seien diese Gebiete im Laufe des vergangenen Jahrzehnts zu einem Hotspot für Fledermäuse und damit auch für ihre Coronaviren geworden. Es hätten sich immer mehr neue Fledermausarten entwickelt und mit ihnen rund 100 neue Vertreter der Virusfamilie (siehe Box). «Jede Zunahme der lokalen Fledermaus-Artenvielfalt kann das Risiko erhöhen, dass ein Coronavirus mit potenziell für den Menschen schädlichen Eigenschaften präsent ist, übertragen wird oder sich in der Region entwickelt», erklären Robert Beyer von der University of Cambridge und seine Kolleginnen und Kollegen.

Die Forschenden betonen, dass der Klimawandel sicher nicht der einzige Faktor ist, der Lebensräume zu neuen Hotspots für Fledermäuse und ihre Coronaviren macht. Allerdings sehen sie im Klima einen wesentlichen Treiber für diesen Trend. Daher sollte die aktuelle Pandemie ein «dringender Weckruf sein, die globalen Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren», so Koautor Camilo Mora von der University of Hawaii.

Woher das Coronavirus stammt, ist bis heute nicht restlos geklärt. Die aktuell wahrscheinlichste Theorie besagt, dass die Infektionskrankheit von Fledermäusen auf den Menschen überging. Dass das Coronavirus aus einem chinesischen Labor stamme, sei «extrem unwahrscheinlich», so die von der Weltgesundheitsorganisation WHO ausgesandten Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen. Allerdings hat sich WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus mittlerweile dafür eingesetzt, auch diese These weiter zu prüfen.

(L'essentiel/mr/fee)