Basketball-​​Profi verliert sieben Familienmitglieder

Seine Mutter wegen einer Krankheit zu verlieren, ist schwer. Gleich sieben Familienmitglieder am denselben Virus, Covid-19, zu verlieren, das ist noch schwerer. Durchmachen musste das in diesem Jahr der Basketball-Profi Karl-Anthony Towns. Der NBA-Spieler musste im April seine Mutter beerdigen, sie war an Corona erkrankt. Sie musste an ein Beatmungsgerät angeschlossen werden und starb nach zwei Wochen Behandlung mit 58 Jahren.

«Ich habe in den vergangenen sieben Monaten eine Menge Särge gesehen. Ich habe viele Leute, die – in meiner Familie und in der Familie meiner Mutter – Covid-19 bekommen haben. Ich bin immer noch auf der Suche nach Antworten und versuche herauszufinden, wie ich sie schützen kann», schildert Towns. Und der 25-jährige Center der Minnesota Timberwolves fügt an: «Ich fühle mich, als sei ich vom Leben abgehärtet und gedemütigt worden.»

Towns befindet sich aktuell in der Vorbereitung auf die neue NBA-Saison, die kurz vor Weihnachten starten soll. In seiner sechsten Saison wird seine Mutter nicht mehr an der Seitenlinie stehen. «Es hat mir immer ein Lächeln entlockt, wenn ich meine Mama auf der Tribüne gesehen habe und sie mir beim Spielen zugeschaut hat. Es wird für mich sehr schwer sein, zu spielen. Ich glaube nicht, dass Basketball spielen für mich wie eine Therapie sein kann. Aber zumindest habe ich die Chance, die positiven Erinnerungen, die ich hatte, wieder zu erleben.» Immerhin hat sich Towns Vater, der ebenfalls am Virus erkrankt ist, mittlerweile wieder erholt.

(L'essentiel/Adrian Hunziker)