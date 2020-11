«Begrenzter Einfluss» auf Sterblichkeit

Covid19 «hatte einen begrenzten Einfluss auf die Sterblichkeit in der ersten Jahreshälfte», schrieb das Gesundheitsministerium in seinem am Donnerstag übermittelten Bericht, der auf einer Studie von Statec basiert. «Die Rate für die erste Hälfte des Jahres 2020 beträgt 3,5 Promille, was der für den gleichen Zeitraum im Jahr 2019 beobachteten Rate entspricht, während sie im Jahr 2018 sogar 3,7 Promille betrug», so das Institut. In anderen europäischen Ländern, die deutlich härter von der Pandemie getroffen wurden, sieht das allerdings anders aus.

Aber auch in Luxemburg bildet sich der Einfluss des Virus ab. Zwischen dem 13. März, dem Datum des ersten Todesfalls durch das Coronavirus, und dem 26. Mai sehen die Zahlen beispielsweise anders aus. In diesem Zeitraum ist die Zahl der Todesfälle pro Tag in Luxemburg auf 12,8 gegenüber 11,1 im Jahr 2018 und 11,2 im Jahr 2019 gestiegen. Dieser Anstieg ist definitiv auf die erste Welle der Epidemie zurückzuführen.

Betrachtet man die Sterblichkeit während bestimmter Wochen, sind die Auswirkungen noch offensichtlicher. Beispielsweise ist die Übersterblichkeit in der Woche vom 6. bis 12. April «sehr hoch», insbesondere bei Männern.

Die Studie bestätigt auch, dass das Virus im vergangenen Frühjahr mehr Todesfälle bei Menschen ab 65 Jahren verursacht hat als in den vergangenen Jahren: «Das Durchschnittsalter der Menschen, die in Luxemburg am Coronavirus gestorben sind, liegt bei 83 Jahren, was bestätigt, dass die Letalität von Covid19 bei Menschen ab 80 Jahren höher ist», so die Statec-Studie.

(th/L'essentiel)