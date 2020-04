Gähnende Leere auf Luxemburgs Straßen

Der Verkehr in Luxemburg ist in den letzten Wochen erheblich zurückgegangen. Die berühmte App «Waze», die Autofahrern hilft, Staus zu vermeiden, indem sie die besten Routen vorschlägt, bestätigt diesen Trend. Laut «Waze» ist der Verkehr im Großherzogtum im März im Vergleich zum Vormonat um 86 Prozent zurückgegangen.

«Der Rückgang betrifft in erster Linie die großen Städte», erklärt ein Sprecher des Unternehmens auf Nachfrage von L'essentiel. Seiner Meinung nach ist der Verkehr vor allem «zu den Stoßzeiten am stärksten zurückgegangen, da eine beträchtliche Verringerung der Staus beobachtet wurde». Weltweit beträgt der Rückgang 60 Prozent, an der Spitze liege Italien, mit einem Rückgang um 90 Prozent. Dahinter folgt Spanien mit 88 Prozent und Belgien mit 80 Prozent. In Frankreich ging der Verkehr um immerhin 23 Prozent zurück. In all diesen Ländern wurde der Verkehr eingedämmt und die Fahrten auf ein Minimum beschränkt. Nur Fahrten zur Arbeit, zum Einkaufen von Lebensmitteln und zu Ärzten sind dort noch erlaubt.

Die App «Waze» nutzt ortsbezogene Daten die von den Nutzern zur Verfügung gestellt werden, daher funktionier sie in Großstädten zuverlässiger. Von Behörden erhält die App außerdem Daten über vorübergehende Verkehrsstörungen, Baustellen, Straßensperrungen und Umleitungen beispielsweise. Autofahrer können über die App zusätzlich Staus und Unfälle melden, diese Meldung fließen ebenfalls in die App-Daten mit ein.

(jg/L'essentiel)