Lenert erklärt die neue Online-​​Sprechstunde

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sind die Menschen in Luxemburg und vielen anderen Ländern zum Zuhausebleiben verdammt. Auf viele Aktivitäten lässt sich in Zeiten von #bleiftdoheem auch leicht verzichten. Nicht dazu zählt jedoch der Gang zum Arzt. Gleichzeitig birgt dieser ein hohes Ansteckungsrisiko – für Patienten wie für Mediziner und Praxisangestellte.

Schon seit Jahren wird in Fachkreisen über Telemedizin diskutiert, in der Coronakrise führt Luxemburg diese nun ein. Viele Arztbesuche – etwa, wenn ein Patient nur ein neues Rezept benötigt – sollen künftig online abgewickelt werden. Per neuem Gesetz können Ärzte diese Online-Sprechstunden auch abrechnen.

Am Donnerstagvormittag erklärt Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) gemeinsam mit mehreren Experten, wie dies vonstatten gehen soll.

