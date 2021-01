Bundesland vergibt Impftermine über Eventim

Schleswig-Holstein geht bei der Vergabe von Impfterminen eigene Wege. So setzt das Bundesland ganz im Norden von Deutschland auf Eventim, einen Experten im Bereich Ticketing und Konzerte. Grund dafür sei die Erfahrung, die das Unternehmen mitbringe, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Kiel der Deutschen Presse-Agentur (DPA).

In anderen Bundesländern werden die Termine zentral über die Kassenärztliche Vereinigung verteilt. Über diese war zuvor, beispielsweise in Hamburg, Kritik lautgeworden. Bemängelt wurden Servicequalität und Erreichbarkeit.

Um die logistische Mammutaufgabe zu bewältigen, setzt man in Schleswig-Holstein also auf einen Profi aus dem Ticketing. «Wichtig ist uns, so schnell wie möglich den vorhandenen Impfstoff zu den Menschen zu bekommen – und das ist uns bisher gelungen», sagte der Gesundheitsminister des Bundeslandes, Heiner Garg, der DPA.

« Das System läuft sehr effizient »

Um das Versprechen der Bundesregierung zu erfüllen, müssten allein in Schleswig-Holstein bis Ende Sommer rund 3,4 Millionen Impftermine verteilt werden. «Eine Software zu nutzen, die auch bei anderen Großereignissen wie zum Beispiel der Fußballweltmeisterschaft genutzt wurde, ist daher naheliegend», so ein Sprecher von Garg. «In Schleswig-Holstein läuft das System sehr stabil, sehr effizient», heißt es von Seiten Eventim. Man sei die Situation mit «limitierten Kapazitäten und vielen Interessenten» gewohnt.

Mittlerweile sei man auch mit weiteren Bundesländern sowie Ländern in Europa im Gespräch. Zu den Kosten des Eventim-Services wurde derweil nichts bekannt. Diese seien von vielen verschiedenen Faktoren abhängig.

(L'essentiel/Denis Molnar)