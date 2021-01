Corona-​​Skeptiker wollen Intensiv-​​Patient «befreien»

Auf einer Intensivstation in Surrey, England, spielten sich irre Szenen ab. So versuchte eine Gruppe ohne Maske ins Krankenhaus einzudringen und einen Patienten, der auf der Intensivstation liegt, zu «befreien».

Der betroffene Patient ist an Corona erkrankt und hat einen schweren Krankheitsverlauf. Die Eindringlinge hatten allesamt keine Masken an. Tobe Hayden war der Anführer der Aktion und zeigte die Aktion auf seinem Youtube-Kanal, wo er zahlreiche Verschwörungstheorien verbreitet. Der Youtuber verlangte von den Ärzten, den Patienten, der angeblich ein Freund von ihm sei, aus dem Krankenhaus zu entlassen. An der Aktion nahmen angeblich auch Familienmitglieder des Patienten teil, wie die Daily Mail schreibt.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Obwohl der Patient mit Sauerstoff versorgt werden musste, warf Leigh den Ärzten vor, über die Verfassung des Mannes zu lügen. «Wenn er das Krankenhaus verlässt, wird er sterben», so die Ärzte über den an der Beatmungsmaschine angeschlossenen Patienten. Leigh entgegnet darauf: «Ja, ihr behauptet das! Gehen wir nun raus!» 20 Minuten dauerte die Diskussion zwischen den Corona-Skeptikern und den Krankenhausangestellten, bis die Gruppe schlussendlich vom Sicherheitspersonal aus der Klinik verwiesen wurde.

Der Corona-Patient selbst wollte das Krankenhaus mit der Gruppe verlassen, doch aufgrund seines Gesundheitszustandes war dies unmöglich. Die Polizei von Surrey hat nun Ermittlungen aufgenommen und gegen zwei Personen Strafen ausgesprochen. Es wird auch wegen Gefährdung von Patienten und Krankenhausangestellten ermittelt, da die Gruppe ohne Masken beim Betreten der Intensivstation die Gesundheit aller Anwesenden gefährdeten.

(L'essentiel/Bianca Lüthy)