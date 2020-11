«Das seht ihr, wenn ihr keine Maske tragt»

Mit einem Video appelliert ein Arzt aus den USA an die Menschen, Masken zu tragen, Social Distancing zu praktizieren und sich an die Hygienevorschriften zu halten. Um seinem Appell Nachdruck zu verleihen, hat Dr. Ken Remy vom Washington University Medical Center in St. Louis ein Video gedreht.

Auf diesem beugt Remy sich über die Kamera, die die Sicht eines Corona-Patienten auf einem Krankenhausbett zeigt, der schwer am Atmen ist. Remy simuliert eine Intubation. Bei einer solchen wird ein Schlauch über Mund oder Nase zur Beatmung bis in die Luftröhre eingeführt. «Ich hoffe, dass dieser Moment nicht der letzte ist in deinem Leben», kommentiert Remy. «Denn genau das ist es, was deine Mutter, dein Vater oder deine Kinder sehen werden.»

Der Arzt sagt selbst von sich, dass er bereits über 1000 mit Sars-CoV-2 infizierte Patienten behandelt und über 100 intubiert hat. Remy ist neben seiner Tätigkeit im Krankenhaus auch Leiter eines Labors, das an neuen Behandlungsformen für Corona-Erkrankte forscht.

(L'essentiel/Denis Molnar)