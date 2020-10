In Deutschland kippen die Beherbergungsverbote

Noch am Mittwoch hatte die Meldung nach dem Treffen zwischen Bund und Ländern gelautet, eine gemeinsame Entscheidung bezüglich der Beherbergungsverbote in Deutschland werde auf nach den Herbstferien vertagt. Bislang gilt dieses Verbot in einigen Bundesländern für Gäste aus deutschen Corona-Hotspots. Doch schon am nächsten Tag geraten die Beherbergungsverbote einiger Länder ins Wanken. So haben der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans und Sachsens Ministerpräsident Kretschmer inzwischen bereits angekündigt, das Beherbergungsverbot aus den Rechtsverordnungen ihrer Bundesländer zu streichen.

In Baden-Württemberg hat am Donnerstag das Verwaltungsgericht in Mannheim einem Eilantrag gegen das Beherbergungsverbot in dem Bundesland stattgegeben. Das Beherbergungsverbot ist in Baden-Württemberg damit vorläufig mit sofortiger Wirkung außer Vollzug gesetzt. Die Gerichte sahen den Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit als unverhältnismäßig an. Auch habe nicht dargelegt werden können, dass Hotels und Pensionen «Treiber» des Infektionsgeschehens seien, so dass diese drastische Maßnahme notwendig sei.

Ebenso hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht das Beherbergungsverbot des Landes für Reisende aus deutschen Corona-Hotspots am Donnerstag in einem Eilverfahren für rechtswidrig erklärt. Geklagt hatte der Betreiber eines Ferienparks. Die Beherbergungsbetriebe, beispielsweise Hotels und Pensionen, müssen sich «mit sofortiger Wirkung» nicht mehr an die entsprechende Verordnung halten, wie das Lüneburger Gericht mitteilte.

(L'essentiel/dpa)